Huawei: «Η τεχνολογία καταλύτης για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα»

Η τεχνολογία αποτελεί καταλύτη για τη μελλοντική ανάπτυξη της Huawei Digital Power Business.

H δέσμευση ολοένα και περισσότερων χωρών για μηδενικές εκπομπές σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, μπορεί να αποτελεί φιλόδοξο εγχείρημα, όμως είναι ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία 40 χρόνια. Αναμφίβολα, η τεχνολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση Ιndustry 4.0, με την περαιτέρω αστικοποίηση και ψηφιοποίηση, την αυξανόμενη δημοτικότητα των δικτύων 5G, τις νέες υπηρεσίες, όπως η διαδικτυακή υγειονομική περίθαλψη, η διαδικτυακή εκπαίδευση, το online γραφείο, το έξυπνο σπίτι, η αυτόνομη οδήγηση, απαιτούνται ευρύτερες συνδέσεις δικτύου, υψηλότερο εύρος ζώνης και συνεπώς περισσότερη ενέργεια. Η πανδημία COVID-19, έχει προκαλέσει πολλές χώρες και επιχειρήσεις αναφορικά με το επίπεδο ψηφιοποίησης, ευφυΐας και συνδεσιμότητας. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο και με υπευθυνότητα; Μήπως αυτή η περίοδος αποτελεί τέλεια ευκαιρία, ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να εξετάσουν τις «πράσινες» τεχνολογίες και τις πολιτικές για τη μελλοντική μας ανάπτυξη;

Τις επόμενες δύο ή τρεις δεκαετίες, η κοινωνία μας θα εξελιχθεί σε μια «έξυπνη» εποχή. Η υποδομή Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) θα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έξυπνου κόσμου. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού του ICT δικτύου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις big data, μεγάλης κίνησης και τεράστιας κατανάλωσης ενέργειας. Η ενέργεια ως θεμέλιο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την οικοδόμηση της ψηφιακής μας οικονομίας. Για την ομαλή μετάβαση, έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας ενέργειας. Η Huawei αξιοποιεί τις ευκαιρίες εξέλιξης από παραδοσιακές λύσεις τροφοδοσίας στο ενεργειακό δίκτυο και προσφέρει έξυπνες λύσεις digital power, καλύπτοντας τους τομείς iSite Power, Data Center Facility, Smart PV, mPower και Modular Power.

O ρόλος της Huawei

Πρώτον, η Huawei απαντά στα ζητήματα της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας ενέργειας, της μακράς περιόδου υλοποίησης και του υψηλού κόστους συντήρησης, που συνοδεύουν τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής, έτσι ώστε να συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δεύτερον, η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας ICT συνεχίζει να αυξάνεται, αντιπροσωπεύοντας το 2% της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και αναμένεται να φθάσει το 5% έως το 2030. Η πράσινη παραγωγή ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. Η λύση έξυπνων Φ/Β Huawei Smart PV παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας. H συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται με τη λύση Huawei Smart PV έχει ήδη ξεπεράσει τα 296,5 δισεκατομμύρια kWh.

Τέλος, περισσότεροι από 800 εκατομμύρια άνθρωποι – το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού – εξακολουθούν να ζουν χωρίς αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Η Huawei συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιοποίηση ενέργειας και να επιτρέπει περισσότερη παραγωγή «πράσινης» ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Έχουμε συνεργαστεί με πολλούς πελάτες σε όλο τον κόσμο και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και εμείς συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, πιστεύουμε ότι οι λύσεις που είναι απλές, έξυπνες, «πράσινες» και αξιόπιστες, αποτελούν το μέλλον.

Η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει καθοριστικά ώστε όλες οι λύσεις μας να είναι όσο το δυνατόν πιο «πράσινες». Στην επαρχία Henan της Κίνας, έχουμε αναπτύξει 1700 data centers, τα οποία συνέβαλαν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 5% σε 8% και στην εξοικονόμηση 3,85 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε έτος. Οι ενεργειακές λύσεις data center έχουν χρησιμοποιηθούν ευρέως και αναγνωριστεί σε πολλούς κλάδους, ειδικά στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τα χρηματοοικονομικά, τις μεταφορές και την ενέργεια, όπως η Colt DCS, η CITIC Bank, το Κέντρο Δεδομένων Αεροδρομίου Shenzhen, Dawiyat (μια θυγατρική εξ ολοκλήρου της Saudi Electricity Company). Φέτος, μαζί με την Intelligent Power Solutions ltd., παρέχουμε στην ουγγρική εταιρεία Bosodchem ένα κορυφαίο, σύγχρονο, «πράσινο» έξυπνο modular data center, το οποίο χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία ισχύος και ψύξης για να επιτύχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κατανάλωσης ενέργειας (PUE) και το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα, μειώνοντας παράλληλα τις λειτουργικές δαπάνες (OPEX).

Για την παραγωγή ενέργειας, η έξυπνη λύση Φ/Β Smart PV της Huawei, συνέβαλε πρόσφατα στην επιτυχή σύνδεση δικτύου της μεγαλύτερης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στον κόσμο που βρίσκεται στην επαρχία Qinghai της Κίνας. Στο φωτοβολταϊκό σταθμό των 2,2 GW, η Huawei ως προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο έργου, παρέχει μετατροπείς ισχύος 1,6 GW. Η Smart PV λύση της Huawei μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ασθενέστερα δίκτυα και προσφέρει δυνατότητα fault ride-through, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία σε ποικίλα δίκτυα. Όσον αφορά στην αξιοπιστία, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για προληπτική συντήρηση.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ηλεκτρική ενέργεια σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε αυτήν δεν είναι εφικτή. Η Huawei χρησιμοποιεί προηγμένες υβριδικές και smart micro-grid λύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε φτωχές περιοχές. Η ψηφιακή λύση ισχύος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Το Digital Power της Huawei συμβάλλει ήδη στην παραγωγή πάνω από 296,5 δισεκατομμυρίων kWh ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονομώντας 9,1 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας, που ισοδυναμεί με φύτευση 250 εκατομμυρίων δέντρων.

Η Huawei έχει διακριθεί επίσης σε τρεις κατηγορίες βραβείων: «Data Center Facilities Vendor of the Year», «New Design / Build Data Center Project of the Year» και «Data Center Power Innovation of the Year» στα DCS Awards, τα οποία επιβεβαιώνουν την αναγνώριση των πελατών και συνεργατών της, καθώς και του κλάδου. Αναγνώριση που αποδίδεται επίσης στη συνεχή επένδυση και στα τεχνολογικά επιτεύγματα της Huawei στον τομέα της εγκατάστασης των data centers.

Ηγέτης στην ψηφιοποίηση ενέργειας για έναν «έξυπνο» και βιώσιμο κόσμο, με αυτήν την αποστολή, η Huawei Digital Power έχει δεσμευτεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, οδηγώντας την ψηφιοποίηση ενέργειας με «πράσινες» και διαθέσιμες σε κάθε σημείο συνδέσεις, ενισχύοντας την «πράσινη» ψηφιοποίηση και ενεργοποιώντας τo «πράσινo» data center με τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε θετικές αλλαγές και να προσφέρουμε ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον.