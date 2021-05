Θ.Καμινιώτης: «Τα Juro Pro και Theka είναι πρωτοποριακά, καινοτόμα και πράσινα προϊόντα»

now viewing

Μιλήσαμε με τον κ. Θεοδόση Καμινιώτη, αντιπρόεδρο της Μαγνητική Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας, στα νέα προϊόντα καθώς και στο πώς διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Συνέντευξη: Φαίδρα Μαυρογιώργη

H Μαγνητική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, κλιματιστικών μονάδων και αφυγραντήρων. Η έδρα και οι αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Θέρμης, ενώ παράλληλα διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου με σημαντική ιστορική διαδρομή, συνεχή ανάπτυξη και συνεισφορά στον χώρο, λανσάροντας καινοτόμα προϊόντα στην αγορά.

– Πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας καθώς και τους νέους στόχους που έχετε θέσει για το επόμενο διάστημα.

Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσουμε στο πολυσυζητημένο περιοδικό σας. Η εταιρεία μας, η Μαγνητική Α.Ε., έχοντας στην κατοχή της τα brand name Juro Pro και Theka είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο, καθώς ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1977 και αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τη διοίκησή της η δεύτερη γενιά.

Η πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζεται από καινοτομίες και πρωτοποριακά προϊόντα, τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, έχει αναπτύξει εξαιρετικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες αλυσίδες, συνεταιρισμούς αλλά και την παραδοσιακή αγορά στην Ελλάδα. Οι σχέσεις αυτές όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζονται από διάρκεια και καλή συνεργασία.

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο ήταν η παρουσίαση του ολοκληρωμένου συστήματος σιδερώματος, το οποίο ως τότε δε ήταν γνωστό στην ελληνική αγορά. Ηταν ένα προϊόν που συνδύαζε σιδερώστρα και σίδερο με boiler μαζί. Το δεύτερο ήταν το λανσάρισμα ενός διαφορετικού συστήματος σιδερώματος με τεχνολογία refill, το οποίο προσέφερε απεριόριστη αυτονομία. Το τρίτο ορόσημο ήταν η σκούπα χωρίς χάρτινη σακούλα αλλά με πλαστικό κάδο, η οποία ως τότε δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην ελληνική αγορά. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία αντιλήφθηκε την ανάγκη του Έλληνα καταναλωτή να απομακρύνει την υγρασία από τον χώρο του και έτσι ξεχώρισε τους αφυγραντήρες μας, οι οποίοι λειτουργούν οικονομικά, αθόρυβα και αποτελεσματικά.

Οι νέοι στόχοι είναι να συνεχίσουμε να λανσάρουμε πρωτοποριακά προϊόντα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή. Προκειμένου να καταφέρνουμε συνεχώς αυτόν τον στόχο, έχουμε επιτύχει σταθερές συνεργασίες με εργοστάσια παγκοσμίου φήμης που παράγουν προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας, για τον τελικό καταναλωτή. Μεταξύ άλλων βασική προτεραιότητα είναι η σχέση μας με το προσωπικό μας για το οποίο εξασφαλίζουμε κίνητρα, ώστε να θέλει ο εργαζόμενος να αποδώσει και ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, προκειμένου να αισθάνεται υπερήφανος που εργάζεται στην εταιρεία μας. Επιπλέον, επενδύουμε σε δυνατότητες που θα κάνουν τους πελάτες μας να αισθάνονται πιο ασφαλής σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε. Για αυτόν τον σκοπό, τη χρονιά που πέρασε ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο έργο, αυτό της κατασκευής κεντρικών αποθηκών στην έδρα μας στη Θεσσαλονίκη με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε πιο αποτελεσματικά τους πελάτες μας.

– Μπορείτε να μας πληροφορήσετε σχετικά με τη νέα σειρά κλιματιστικών που λανσάρετε για το καλοκαίρι 2021;

Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε στην αγορά τέσσερις σειρές κλιματιστικών τύπου split. Οι δύο σειρές η Oxygen και η Airwave διαθέτουν μηχανήματα με ισχύ από 9.000 ως 24.000 BTU. Οι άλλες δύο σειρές, η Refresh και η Airflow, διαθέτουν μηχανήματα από 9.000 ως 12.000 BTU.

Οι σειρές αυτές χαρακτηρίζονται από εξαιρετικό σχεδιασμό και ποιότητα κατασκευής. Διακρίνονται από την αξιοπιστία που επέδειξαν και οι προηγούμενες γενιές , από χαμηλή απόδοση θορύβου και από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ολα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με κορυφαίο συμπιεστή παγκοσμίου φήμης τεχνολογίας DC Inverter 180° ημιτονοειδούς κύματος και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλές ενεργειακές αποδόσεις Α+++.

Ολα τα μοντέλα αποδίδουν από τις υψηλότερες παροχές αέρα, ώστε να καλύπτουν πολύ γρήγορα τον χώρο του χρήστη. Είναι εξοπλισμένα με πλήθος από χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας, όπως η τεχνολογία WiFi, η 3D διάχυση του αέρα για ταχύτητα ψύξης ή θέρμανσης, η προστασία από τη μούχλα, τα μόνιμα ιονισμένα φίλτρα και πολλά άλλα, τα οποία βοηθούν τον χρήστη να πετύχει συνθήκες ιδανικού περιβάλλοντος στον χώρο του γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.

– Στον χώρο που δραστηριοποιείται η Juro Pro υπάρχει αναμφίβολα έντονος ανταγωνισμός. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα διαφοροποιημένα προϊόντα μας. Το όφελος που αποκομίζει ο καταναλωτής από το προϊόν είναι πολύ μεγαλύτερο του ποσού που δαπάνησε. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διερεύνηση και η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών από τη χρήση των προϊόντων μας, τα οποία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για εμάς. Ο τρίτος και σημαντικότερος πυλώνας είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις που διατηρούμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Οι δυνατές σχέσεις είναι αυτές που βασίζονται στην ειλικρίνεια, τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Κινούμαστε σε μία φιλοσοφία win-win, στην οποία και οι δύο πλευρές κερδίζουν εξίσου. Για εμάς αυτή η φιλοσοφία είναι πολύ σημαντική και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας.

– Ομολογουμένως, η αγορά των αφυγραντήρων έχει μεγαλώσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η αύξηση στις πωλήσεις των αφυγραντήρων και ποιες λύσεις προσφέρετε εσείς στους καταναλωτές;

Η αγορά των αφυγραντήρων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό. O αφυγραντήρας ήταν ένα σχεδόν άγνωστο προϊόν στο ελληνικό κοινό με πωλήσεις που δεν ξεπερνούσαν τις μερικές χιλιάδες τμχ το έτος. Πρώτοι αντιληφθήκαμε το όφελος που έχει ο καταναλωτής από τον αφυγραντήρα, του το μεταφέραμε και μας εμπιστεύθηκε. Λανσάραμε στην αγορά μία γκάμα αφυγραντήρων άριστης ποιότητας σε προσιτή τιμή, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των καταναλωτών κάλυψε τις ανάγκες τους και είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξει μία ευμεγέθη αγορά που αγγίζει τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες τμχ το έτος, κατέχοντας ακόμη και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Ο καταναλωτής σήμερα είναι αρκετά ενημερωμένος και απαιτητικός. Εχει ανάγκη από αφαίρεση της υγρασίας στον χώρο του και θέλει να γίνεται γρήγορα, οικονομικά, αθόρυβα και με αξιόπιστη λειτουργία. Οι αφυγραντήρες Juro Pro είναι συσκευές 3 σε 1, δηλαδή προσφέρουν αφύγρανση, καθαρισμό αέρα και ιονισμό. Είναι εξοπλισμένοι με παγκοσμίου φήμης συμπιεστές, οι οποίοι είναι η καρδιά του μηχανήματος. Ετσι, επιτυγχάνει τις τρεις λειτουργίες με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Ο καθαρισμός της ατμόσφαιρας γίνεται σε τέσσερα στάδια. Με το φίλτρο σκόνης, το φίλτρο ενεργού άνθρακα και το φίλτρο HEPA ανώτερου επιπέδου H13, το οποίο συγκρατεί σε ποσοστό 99,95% μικρόβια, ιούς και αλλεργιογόνα σωματίδια και φυσικά με τη λειτουργία του ιονιστή, ο οποίος δημιουργεί ένα περιβάλλον ευεξίας.

– Κλίμα και περιβάλλον πλέον συνδέονται άρρηκτα. Είναι τα προϊόντα σας περιβαλλοντικά βιώσιμα και τι κινήσεις κάνετε ως εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση;

Για εμάς στη Μαγνητική Α.Ε. η συμβολή των προϊόντων μας σε ένα πράσινο πλανήτη είναι πρωτεύουσας σημασίας, επειδή οι πράξεις μας είναι αυτές που επηρεάζουν καθοριστικά τον πλανήτη και αποτελεί αυτό που θα αποδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Τα προϊόντα Juro Pro και Theka, πέρα από πρωτοποριακά και καινοτόμα, είναι αυτό που λέμε «πράσινα», οικολογικά ευαίσθητα, λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό υγρό τελευταίας γενιάς και φέρουν υψηλά ενεργειακά πρότυπα και αποδόσεις. Επιπλέον, όλα τα υλικά των προϊόντων μας είναι ανακυκλώσιμα και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους κανόνες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Who is who

OΘεοδόσης Καμινιώτης, γεννημένος το 1995 στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο Κολλέγιο Anatolia, όπου εκεί τελείωσε το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Επειτα, παράλληλα με την εργασία του στην Juro Pro, άρχισε τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκπληρώνοντας και τις 9μηνες στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις του ελληνικού στρατού ανέλαβε πλέον την εταιρεία ως δεύτερη γενιά, θέτοντας πολύ υψηλούς νέους στόχους.