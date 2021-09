Η LEROY MERLIN και η ΑΜΚΕ The Extra Mile ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος

now playing

Η LEROY MERLIN μένοντας πιστή στην αποστολή της για την υποστήριξη της κοινωνίας, μέσα από την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος ενεργειών, επιστρατεύει για άλλη μια φορά τις δυνάμεις της #giakalo. Αυτή τη φορά τοποθετεί στο επίκεντρο το περιβάλλον, και με αφορμή τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, προχωρά σε πρωτοβουλίες που βάζουν το δικό τους θεμέλιο για την αποφυγή παρόμοιων καταστροφών, καθώς και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η LEROY MERLIN σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «The Extra Mile» και το κίνημα της «Save Your Hood» προχώρησαν σε σειρά ενεργειών και δούλεψαν μαζί σε έργα καθαρισμού, τα οποία θα συμβάλλουν τόσο στην αντιπλημμυρική οχύρωση των περιοχών δράσης όσο και στον καθαρισμό των περιοχών αυτών από τα σκουπίδια, καθώς και στη χορηγία προϊόντων που θα διευκολύνουν το έργο της Οργάνωσης στους καθαρισμούς περιοχών, σε αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και σε δενδροφυτεύσεις.

Στο πλαίσιο του World Clean Up Day, η εθελοντική ομάδα της LEROY MERLIN και η ΑΜΚΕ The Extra Mile με το κίνημα της «Save Your Hood» ένωσαν τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν ένα τετραήμερο γεμάτο από δράσεις καθαρισμού στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιπλημμυρική οχύρωση των περιοχών αυτών. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν συνολικά από τις δράσεις 50.760 λίτρα, δηλαδή περίπου 233 σακούλες σκουπιδιών, ενώ ένα ποσοστό αυτών, γύρω στα 2300 λίτρα, βρήκαν το δρόμο τους προς την ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα, από τη Γέφυρα Κόσκο συγκεντρώθηκαν 31 σακούλες, δηλαδή 8.400 λίτρα σκουπιδιών, από το Δήμο της Πάρνηθας, 42 σακούλες, δηλαδή 5.840 λίτρα σκουπιδιών, από το Κορωπί, 36 σακούλες, δηλαδή 9.230 λίτρα σκουπιδιών και από τον Βόρειο Τομέα της Αττικής, συγκεκριμένα από την Άνοιξη, συγκεντρώθηκαν 124 σακούλες σκουπιδιών, δηλαδή 27.200 λίτρα. Τα απολογιστικά νούμερα των περιοχών της κάθε δράσης ξεχωριστά αποτελούν μόνο ένα δείγμα και την αρχή μια προσπάθειας που πρόκειται να έχει και συνέχεια, αφού οι δράσεις δε θα περιοριστούν εδώ.

Όμως η συνεισφορά της LEROY MERLIN δεν περιορίζεται μόνο στον εθελοντισμό. Η εταιρεία θέλοντας να συνδράμει ακόμα πιο πρακτικά και να ενδυναμώσει τη συνεργασία της με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «The Extra Mile» και το κίνημα της «Save Your Hood» προχώρησε και σε χορηγία προϊόντων για καθαρισμούς, αντιπλημμυρικά έργα και δενδροφυτεύσεις στις περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κύπρου, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο και να διευκολύνει το έργο της οργάνωσης.

Η Brand Communication Business Leader της LEROY MERLIN Ελλάδας Άσπα Νικολοπούλου δήλωσε: «Στη LEROY MERLIN παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, να είμαστε χρήσιμοι σε όλους τους ανθρώπους και στην κοινωνία μέσα από δράσεις που εστιάζουν στο #giakalo. Είναι μεγάλη η χαρά μας που μέσα από τη συνεργασία μας με το πανελλαδικό κίνημα Save Your Hood καταφέραμε και βρήκαμε μια οργάνωση που μοιράζεται τις ίδιες αξίες με εμάς και μαζί τους καταφέρνουμε και υλοποιούμε δράσεις με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και συμβάλλουμε με τις δυνατότητες που διαθέτουμε στο να προστατεύσουμε το περιβάλλον».

Ο ιθύνων νους του κινήματος Save Your Hood και ιδρυτής της ΑΜΚΕ «The Extra Mile» Βασίλης Σφακιανόπουλος δήλωσε: «Μέσα από ένα συγκλονιστικό 4ημερο, η ομάδα της LEROY MERLIN απέδειξε ότι ο αληθινός εθελοντισμός μπορεί εμπράκτως να συνυπάρχει με μια εταιρεία τέτοιου βεληνεκούς με καρδιές των εθελοντών πιο μεγάλες και από το ίδιο το brand. Με πάθος και αληθινή θέληση για αλλαγή, η συνεργασία μας με την LEROY MERLIN ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας μας τα όπλα να αντιμετωπίσουμε τα τέρατα της ρύπανσης κοιτώντας τα στα μάτια».