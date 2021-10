BAT: Δέσμευση για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050

now playing

Η British American Tobacco, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνώς, συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της δέσμευσης για ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), θέτοντας ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα.

Με αφορμή την Ημέρα Δράσης για το Κλίμα, η BAT, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνώς, ανακοίνωσε την ενεργή συμμετοχή της στην εκστρατεία Race to Zero που υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεσμευόμενη μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν ευρεία δράση και οι εταιρείες καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΑΤ δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.

Το Race to Zero είναι η μεγαλύτερη συμμαχία που έχει δημιουργηθεί για το κρίσιμο αυτό θέμα. Η εκστρατεία αντιπροσωπεύει πάνω από 4.000 επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι καλύπτουν σχεδόν το 25% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ διεθνώς. Η δέσμευση της BAT έρχεται πριν από σημαντικά διεθνή ορόσημα στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της Συνόδου Κορυφής G20 τον Οκτώβριο και της διάσκεψης COP26 στη Γλασκώβη για την κλιματική αλλαγή, τον Νοέμβριο.

Ο Chief Marketing Officer της BAT Kingsley Wheaton, ανέφερε: «Ο στόχος μας να χτίσουμε Ένα Καλύτερο Αύριο διασφαλίζει ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στο επίκεντρο όσων κάνουμε. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την καμπάνια Race to Zero».

Το διαρκές ταξίδι βιωσιμότητας της BAT περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Μέσα στο 2020, η BAT πέτυχε μείωση κατά 30,9% των εκπομπών από τις δραστηριότητές της.

Τον Μάιο του 2021 η BAT ανακοίνωσε ότι το προϊόν ατμίσματος Vuse έγινε το πρώτο παγκοσμίως με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η BAT ανακηρύχθηκε ως Climate Leader το 2021 από τους Financial Times, μια διάκριση που αναγνωρίζει τις κορυφαίες 300 εταιρείες σε σύνολο που έχουν πετύχει την υψηλότερη μείωση των βασικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα έσοδα για την περίοδο μεταξύ 2014 και 2019.

Η ΒΑΤ είναι μια κορυφαία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και πολλαπλών κατηγοριών, που ιδρύθηκε το 1902. Σκοπός του Ομίλου είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), μειώνοντας τις επιπτώσεις της επιχείρησης στην υγεία, το οποίο συνεπάγεται τα παρακάτω:

Δέσμευση για να παρέχεται στους ενήλικες καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα δυνητικά λιγότερο βλαβερών προϊόντων.

Εξακολουθεί να είναι σαφές ότι τα παραδοσιακά τσιγάρα ενέχουν κινδύνους για την υγεία και ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι είναι η μη έναρξη του καπνίσματος ή η διακοπή του

Ενθάρρυνση σε όσους συνεχίζουν να καπνίζουν, να στραφούν πλήρως σε επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις δυνητικά μειωμένου κινδύνου

Παρακολούθηση και επικοινωνία της προόδου του μετασχηματισμού του Ομίλου

Στην Ελλάδα, η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία έχει επιλέξει την Ελλάδα για ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία του προϊόντος θέρμανσης καπνού glo και του προϊόντος ατμίσματος Vuse. Ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα.