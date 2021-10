Huawei Global Digital Power Summit 2021: Πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο Ντουμπάι

now playing

Το Huawei Global Digital Power Summit 2021 άνοιξε τις εργασίες του στις 16 Οκτωβρίου στο Ντουμπάι με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένων στελεχών των Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute και Engie. Το συνέδριο μεταδόθηκε και διαδικτυακά.

Η Huawei ανακοίνωσε συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας καθώς και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο να προάγει την πράσινη ενέργεια για μια «έξυπνη» κοινωνία μειωμένων εκπομπών άνθρακα.

Με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ευκαιρίες που προκύπτουν από έναν κόσμο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, η Huawei Digital Power πραγματοποίησε το Global Digital Power Summit 2021 στις 16 Οκτωβρίου, στο Ντουμπάι. Η σύνοδος επισημαίνει ότι ο αγώνας προς μια κοινωνία με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι ο στόχος της ουδετερότητας απαιτεί συνεργασία και δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιλογή του Ντουμπάι, των ΗΑΕ, ως τόπος διεξαγωγής, αντικατοπτρίζει επίσης τη σημασία της περιοχής της Μέσης Ανατολής, για τη διεθνή επιχειρηματική δράση της Huawei Digital Power.

Νωρίτερα φέτος, συστήθηκε η Huawei Digital Power Technologies με στόχο να επιταχύνει την ψηφιοποίηση της ενέργειας και την απανθρακοποίηση του μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της είναι να ενσωματώσει τις ψηφιακές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες ισχύος με σκοπό να επιταχύνει την παραγωγή καθαρής ενέργειας, να δημιουργήσει «πράσινες» μεταφορές, sites και data centers, καθώς και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο «πράσινου» μέλλοντος.

Στη μετά-COVID εποχή, η «πράσινη» οικονομική ανάκαμψη έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή καθώς οι ηγέτες των κρατών παγκοσμίως είναι πρόθυμοι να οδηγήσουν τις οικονομίες εκτός ύφεσης μέσω ενός επανασχεδιασμού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των οργανισμών. Έως σήμερα, 137 χώρες από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Η.Ε για την κλιματική αλλαγή-οι οποίες ευθύνονται για το 80% των παγκόσμιων εκπομπών-έχουν δεσμευτεί σε μηδενικές εκπομπές. Το κλειδί για την ουδετερότητα του άνθρακα είναι η ανάπτυξη ενός νέου ενεργειακού συστήματος.

Με επίκεντρο τις ψηφιακές καινοτομίες για έναν «έξυπνο» και με μειωμένεςν εκπομπές άνθρακα, κόσμο, το Global Digital Power Summit, συγκέντρωσε κυβερνητικούς φορείς, επαγγελματίες του κλάδου των data centers και των τομέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στελέχη από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της βιώσιμης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο κ. Charles Yang, ο νέος Huawei Digital Power President of Global Marketing, Sales and Services, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, τόνισε τη δέσμευση της Huawei Digital Power για τη δημιουργία μιας έξυπνης κοινωνίας μειωμένων εκπομπών άνθρακα. Ο Charles Yang ξεκίνα στον νέο του ρόλο, έχοντας διατελέσει προηγουμένως President of Huawei Middle East.

Μια συναρπαστική σειρά ομιλητών από την παγκόσμια βιομηχανία και συνεργάτες της Huawei όπως η Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute και Engie μοιράστηκαν τις δικές τους βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα έργα αναφοράς για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ψηφιοποίησης.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να επιτύχει από μόνη της την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος με μειωμένες εκπομπές άνθρακα απαιτεί κοινές δράσεις και συνεργασία από όλο το ενεργειακό, επιχειρηματικό και κυβερνητικό οικοσύστημα. Έτσι, η ουσία της εκδήλωσης εστίασε στο «Call to Action» της Huawei, η οποία καλεί τις εταιρείες της βιομηχανίας ενέργειας σε όλο τον κόσμο να ορίσουν τις κατευθυντήριες συντεταγμένες προς έναν ενεργειακό τομέα ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Η Huawei πιστεύει, ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλλει σε μια σταδιακή αλλαγή αποδοτικότητας και να αξιοποιήσει τη μοναδική ευκαιρία να συμβιβάσει το παράδοξο μεταξύ της προόδου και ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύεται η εταιρεία, να συνεργαστεί με τους πελάτες και τους συνεργάτες της για την κατασκευή συστημάτων μειωμένων εκπομπών άνθρακα και «έξυπνης» ενέργειας.