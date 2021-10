LG OneQuick: νέα προηγμένη λύση επικοινωνίας που αναβαθμίζει τον τρόπο εργασίας

Το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions της LG Electronics (LG) ανακοινώνει την κυκλοφορία του LG One:Quick, μια πρωτοποριακή λύση ασύρματης κοινής χρήσης οθόνης, που φέρνει μαζί της μια εντελώς νέα κατηγορία. Το LG One:Quick που σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες εργασίας, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να διευρύνει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, των συναδέλφων και των ομάδων στη νέα πραγματικότητα της τηλεργασίας. Συγκεκριμένα, το LG One:Quick αποτελείται από το One:Quick Works (μοντέλο 55CT5WJ), το One:Quick Flex (μοντέλο 43HT3WJ) και το One:Quick Share (μοντέλο SC-00DA), με τα οποία καθένας μπορεί να κάνει κοινή χρήση του περιεχομένου της οθόνης του υπολογιστή του σε μια LG Signage οθόνη εύκολα και απλά.

Το One:Quick Works είναι μια προηγμένη 4K UHD οθόνη 55 ιντσών, ιδανική για τηλεδιασκέψεις και ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας, όπως μία αίθουσα συνεδριάσεων. Το One:Quick Flex με οθόνη αφής 4K UHD 43 ιντσών έχει σχεδιαστεί με μια κινητή βάση για να εξυπηρετεί διάφορες χρήσεις. Τα δύο μοντέλα βασίζονται στην πλατφόρμα των Windows και είναι συμβατά με μια τεράστια ποικιλία εφαρμογών τηλεδιάσκεψης και εργαλείων. Από την πρώτη κιόλας φορά που θα γίνει σύνδεση με το One:Quick Share, οι χρήστες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συνδέσουν ασύρματα τους φορητούς υπολογιστές τους με συμβατά προϊόντα ψηφιακής σήμανσης LG.

One:Quick Works για μέγιστη παραγωγικότητα

Μια μοναδική προσθήκη σε κάθε χώρο τηλεδιάσκεψης, το LG One:Quick Works προσφέρει συνεχή, διαδραστική επικοινωνία για ομαλές, παραγωγικές συναντήσεις στο γραφείο. Έχοντας λάβει το Red Dot Award 2021 και το iF Design Award 2021, η συγκεκριμένη all-in-one λύση διαθέτει υπολογιστή με ενσωματωμένα Windows, 4K UHD κάμερα, μικρόφωνο, ηχείο και ψηφιακό πίνακα. Εκτός από την ενσωματωμένη λύση τηλεδιάσκεψης της LG, One:Quick Remote Meeting, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν συντομεύσεις για να εγκαταστήσουν απρόσκοπτα δημοφιλείς εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας, όπως Teams, Webex και Zoom για άμεση αύξηση της παραγωγικότητας. Το μικρόφωνο υψηλής απόδοσης μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή έως και έξι μέτρα μακριά με ελάχιστο θόρυβο στο παρασκήνιο, ενώ η κάμερα ανάλυσης 3.840×2.160 εστιάζει στην ομιλία. Τόσο η κάμερα όσο και το μικρόφωνο μπορούν να απενεργοποιηθούν εύκολα για μέγιστη ιδιωτικότητα.

Το One:Quick Works προσφέρει επίσης εύχρηστες λειτουργίες διαχείρισης και ελέγχου. Δωρεάν για τους πρώτους έξι μήνες, η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης One:Quick Remote Meeting της LG συνδυάζεται άψογα με το One:Quick Works για κοινή χρήση εγγράφων σε διάφορες μορφές, για εκτέλεση διαδραστικών σχεδίων σε πραγματικό χρόνο και για αυτόματη ανίχνευση του ατόμου που μιλάει.

One:Quick Flex για απόλυτη ευελιξία

Το LG One:Quick Flex έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, για μικρές ομαδικές συναντήσεις και παρουσιάσεις, αποτελώντας ταυτόχρονα μια εξαιρετική επιλογή για νοσοκομεία, σχολεία και σπίτια δίνοντας τη δυνατότητα της επικοινωνίας από απόσταση. Με μια βιντεοκάμερα που καταγράφει ένα ευρύ οπτικό πεδίο 88 μοιρών, η οθόνη περιστρέφεται για να λειτουργεί τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο προσανατολισμό και διαθέτει το split-view mode για πολλαπλές εργασίες. Το LG One:Quick Flex αποτελείται από ένα μικρόφωνο και μία κάμερα, διαισθητική διεπαφή οθόνης, πένα αφής και πίνακα. Ακόμη, μπορεί να τοποθετηθεί σε μια κινητή βάση για εύκολη μεταφορά.

One:Quick Share για ασύρματη κοινή χρήση οθόνης

Το LG One: Quick Share επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν εύκολα κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας του φορητού υπολογιστή τους με συμβατά μοντέλα ψηφιακής σήμανσης της LG. Μετά την απλή διαδικασία σύνδεσης, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν την οθόνη του υπολογιστή τους πατώντας απλά το κουμπί στο One:Quick Share USB, ενώ έως και τέσσερις συσκευές μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις των συνδεδεμένων συσκευών, όπως η ένταση, η λειτουργία εικόνας και η φωτεινότητα της οθόνης, μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τηλεχειριστήριο.

«Ως ηγέτης της αγοράς στην ανάπτυξη λύσεων για επιχειρήσεις, η LG προσπαθεί πάντα να προσφέρει προηγμένα προϊόντα διευκολύνοντας την παραγωγικότητα και προσφέροντας άνεση», δήλωσε ο Paik Ki-mun, senior vice president and head of the Information Display business unit of LG Electronics Business Solutions Company. «Η νέα μας σειρά One:Quick είναι μια λύση που προέρχεται από τις ανάγκες του νέου περιβάλλοντος εργασίας. Παρέχοντας στους πελάτες μας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης, ελπίζουμε ότι θα είναι σε θέση να ισορροπήσουν καλύτερα την επαγγελματική με την προσωπική τους ζωή».

Η τελευταία σειρά προηγμένων λύσεων ψηφιακής σήμανσης της LG έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια διαισθητική εμπειρία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη συνεργασία και καθιστώντας την επικοινωνία στο γραφείο πιο εύκολη. Η σειρά LG One:Quick θα είναι διαθέσιμη από αυτόν τον μήνα στην Κορέα και το επόμενο διάστημα σε βασικές αγορές στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.

Συμβατό με επιλεγμένα προϊόντα ψηφιακής σήμανσης LG.