Η GoodWe εγκαινιάζει πανευρωπαϊκή καμπάνια Τριπλής Επιβράβευσης ενισχύοντας όλους τους εγκαταστάτες!

Η GoodWe, ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει με ενθουσιασμό την έναρξη της εκστρατείας “Triple Points”, η οποία επικεντρώνεται στην εγκατάσταση επιλεγμένων υβριδικών μετατροπέων σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Λειτουργώντας υπό την ομπρέλα του προγράμματος επιβράβευσης εγκαταστατών GoodWe PLUS+, η προωθητική ενέργεια προσφέρει τριπλούς πόντους επιβράβευσης για κάθε αντιστροφέα ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) και EH Series που εγκαθίσταται στην Ευρώπη και είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα GoodWe SEMS μεταξύ 1 Απριλίου και 31 Ιουλίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, τα μέλη του GoodWe PLUS+ θα κερδίζουν πόντους επιβράβευσης με τριπλάσιο ποσοστό από το κανονικό για τα αναφερόμενα προϊόντα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες ανταμοιβής τους με κάθε εγγεγραμμένη εγκατάσταση. Με την ταχύτερη συσσώρευση πόντων επιβράβευσης, οι εταιρείες εγκατάστασης GoodWe PLUS+ μπορούν να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς το ασημένιο ή χρυσό καθεστώς. Για παράδειγμα, η επίτευξη του ασημένιου καθεστώτος καθίσταται εφικτή με μόλις 17 εγκαταστάσεις της σειράς ET PLUS+ ή ET PLUS+ (16A) κατά την περίοδο της εκστρατείας.

Η από κοινού εγκατάσταση μπαταριών GoodWe και υβριδικών αντιστροφέων ξεκλειδώνει περαιτέρω οφέλη για τα μέλη μας GoodWe PLUS+: Όταν ένας αντιστροφέας ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) ή σειρά EH συνδυάζεται με την μπαταρία Lynx F PLUS+, η περιορισμένη εγγύηση τόσο για τον αντιστροφέα όσο και για την μπαταρία επεκτείνεται από 5 σε 10 χρόνια.

Το πρόγραμμα GoodWe PLUS+ υπογραμμίζει τη δέσμευση της GoodWe να υποστηρίζει και να ανταμείβει το πολύτιμο δίκτυο εγκαταστατών της. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα GoodWe PLUS+ είναι απλές: Οι εταιρείες εγκατάστασης μπορούν εύκολα να γίνουν μέλη ολοκληρώνοντας τις online συνεδρίες στην διαδικτυακή πύλη εκπαίδευσης της εταιρίας σε δικό τους χρόνο (on demand).

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://gr.goodwe.com/i-goodwe-egkainiazei-kampania-triplis-epibravefsis-gia-tin-endynamosi-ton-eyropeon-egkatastaton

Όροι επέκτασης της εγγύησης: https://10year-warranty.semsportal.com/#/