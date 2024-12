300+ συμμετέχοντες και 35 κορυφαίοι ομιλητές έδωσαν το παρών στο 2o “ESG Conference” της KPMG στην Ελλάδα

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο ESG Conference της KPMG στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με tagline “Unlock your Sustainability Opportunities”. Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το συνέδριο, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για τις τελευταίες παγκόσμιες τάσεις, τα κανονιστικά πλαίσια και τις πρωτοβουλίες στον τομέα της βιωσιμότητας και του ESG. Οι θεματικές ενότητες εστίασαν στην ενσωμάτωση αυτών των αρχών στα επιχειρηματικά μοντέλα μέσω βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων λύσεων και παραδειγμάτων επιτυχίας από διάφορους κλάδους. Στόχος ήταν η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ισότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανέδειξε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σε θέματα βιωσιμότητας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Υπουργός παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Στη συζήτησή της με τον Κωνσταντίνο Δήμο, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας, όπως το επίδομα γέννας, την αύξηση της άδειας γέννας, τα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις φοροαπαλλαγές, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την αύξηση των γεννήσεων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε ζητήματα γονιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική ευαισθησία.

Επιπλέον, η Υπουργός εστίασε στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Υπουργείου, που περιλαμβάνει αρμοδιότητες όπως η προώθηση της κοινωνικής και προσιτής στέγασης, η ενίσχυση της ισότητας των φύλων με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε κυβερνητικά συμβούλια και η εξασφάλιση ίσων αμοιβών. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κλείνοντας, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε τη δέσμευση του Υπουργείου να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εφαρμοστούν λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της κοινωνίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η ημέρα ξεκίνησε με την Μαριλένα Παππά, Senior Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα, η οποία υποδέχθηκε με ένα θερμό καλωσόρισμα τους συμμετέχοντες του 2ου ESG Conference και αναφέρθηκε στη βασική θεματολογία του συνεδρίου η οποία είχε ως στόχο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις στρατηγικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και του ESG στις επιχειρηματικές τους πρακτικές. Τόνισε τη σημασία της κατανόησης των παγκόσμιων τάσεων, της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων και της αξιοποίησης βέλτιστων πρακτικών για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία συνολικά. Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα, o οποίος χαιρέτισε εγκάρδια τους παρευρισκόμενους και μίλησε για την αξία της στρατηγικής προσέγγισης στη βιωσιμότητα, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ESG αρχές αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία.

Τέλος, θερμό χαιρετισμό απεύθυνε και ο Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ ο οποίος υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των εταιρειών στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών και την ευθυγράμμιση με διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να οργανωθούν κατάλληλα, αναπτύσσοντας μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κόστος συμμόρφωσης που δημιουργεί η γραφειοκρατία. Υπογράμμισε ότι η υπερβολική άσκηση ευθυνών και η γραφειοκρατικοποίηση ενδέχεται να οδηγήσουν σε συντηρητικές προσεγγίσεις, γεγονός που μπορεί να παρεμποδίσει την καινοτομία και την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών.

H πρώτη παρουσίαση της ημέρας, με θέμα “Sustaining the Future: How organizations can best shift” πραγματοποιήθηκε από τον keynote speaker Michael Green, Global Economist, CEO, Social Progress Imperative, ο οποίος ανέλυσε πώς ο δείκτης του SPI, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το περιβάλλον, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα, την υγεία και την εκπαίδευση, παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική εικόνα της ευημερίας και της σταθερότητας ενός έθνους. Μέσα από την παρουσίασή του, ανέδειξε τη σημασία της στροφής προς μοντέλα ανάπτυξης που εστιάζουν σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επεσήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της δεν επαρκεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς η πραγματική πρόοδος απαιτεί την ισορροπία μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης. Σημείωσε ότι η παγκόσμια κοινωνική πρόοδος έχει επιβραδυνθεί από το 2015, επηρεασμένη από την πανδημία και άλλους παράγοντες, ενώ για τις χώρες του G7 έχει παρατηρηθεί στασιμότητα ή πτώση από το 2022.

Τέλος, τόνισε ότι αν και οι επιχειρήσεις προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, ο ρόλος τους στην κοινωνική πρόοδο είναι ευρύτερος. Η μετάβαση προς μοντέλα που ενσωματώνουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, παρόλο που η πολυπλοκότητά τους καθιστά δύσκολη την εφαρμογή τους.

Ακολούθησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον fireside chat, όπου ο Δρ. Αριστοτέλης Καρυτινός, CEO της Prodea Investments, και ο Κέννυ Ευαγγέλου, Partner, Advisory – Head of Real Estate, KPMG στην Ελλάδα, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων από την Prodea. Η συζήτηση ανέδειξε τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και τη στρατηγική της να δημιουργήσει ένα ισχυρό «πράσινο» χαρτοφυλάκιο.

Η Prodea επενδύει στην ανάπτυξη βιοκλιματικών κτιρίων, τα οποία προάγουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Με αυτήν την προσέγγιση, η εταιρεία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετάβαση του κλάδου σε πιο βιώσιμα πρότυπα, ενισχύοντας τόσο την περιβαλλοντική ευθύνη όσο και την κοινωνική αξία.

Σημαντική αναφορά έγινε στη στρατηγική της Prodea να στηρίζει τους ενοικιαστές της, βοηθώντας τους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, μέσα από λύσεις όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις ταράτσες και την ανάπτυξη ενεργειακών πάρκων που θα καλύπτουν έως και το 30% των ενεργειακών αναγκών.

Η Prodea λειτουργεί με αρχές διαφάνειας και κοινωνικής ευθύνης, επιστρέφοντας μέρος των κερδών της στην κοινωνία. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Δρ. Καρυτινός, η μετάβαση σε «πράσινες» υποδομές στην Ελλάδα παραμένει πρόκληση λόγω περιορισμών στις υπάρχουσες υποδομές, γεγονός που αυξάνει το κόστος αλλά προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα στις αναβαθμισμένες ιδιοκτησίες.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα διαδραστικό fireside chat με θέμα «ESG στη ναυτιλία – «Πράσινες» επενδύσεις με ανανέωση στόλου», όπου η Μαργαρίτα Βενιού, Chief Corporate Development, Governance & Communications Officer, Diana Shipping Inc. μαζί με τον Βασίλη Πετούση, Energy and Sustainability Manager, Seanergy, συζήτησαν κρίσιμα ζητήματα για τη μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε πιο βιώσιμα πρότυπα. Εστίασαν στις προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις «πράσινες» επενδύσεις, με έμφαση στην ανανέωση στόλου μέσω τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Τη συζήτηση συντόνισε ο Ιωάννης Μπράβος, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, προσφέροντας καίριες ερωτήσεις που ανέδειξαν τις στρατηγικές των δύο εταιρειών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη ναυτιλία.

Η Μαργαρίτα Βενιού επεσήμανε ότι η Diana Shipping ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του IMO μέσω ανθρακοποίησης του στόλου, υπογραφής συμφωνιών για ναυπήγηση πλοίων διπλού καυσίμου (75% μείωση CO₂), και χρήσης τεχνολογιών όπως ψηφιοποίηση και ΤΝ για βελτιστοποίηση δεδομένων και μείωση λαθών. Παράλληλα, προωθεί τη συμπερίληψη και ισότητα φύλων μέσω δράσεων με το Global Maritime Forum και υποστηρίζει γυναίκες ναυτικούς, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας.

O Βασίλης Πετούσης επεσήμανε ότι οι τρέχουσες τεχνολογίες δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του IMO, υποδεικνύοντας το υδρογόνο ως εφικτό μεταβατικό καύσιμο. Υποστήριξε την ανάγκη για ενιαίο παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλία, με εκπαίδευση, υποστήριξη και κατάλληλες υποδομές. Η συζήτηση κατέληξε στην κοινή δέσμευση ότι η μετάβαση στη βιωσιμότητα απαιτεί συνεργασία, καινοτομία και επενδύσεις, με σεβασμό τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνική πρόοδο.

Κατόπιν έλαβε χώρα το πρώτο panel discussion της ημέρας με τίτλο “CSDDD – All the latest developments by KPMG Global CSDDD Task Force”. Τρία κορυφαία στελέχη της ομάδας του KPMG Global CSDDD Task Force, η Clare O’Brien, Associate Director, EMA ESG and co-leading CSDDD Task Force, KPMG International, ο Andrea Pizzolante Marzo, Senior Manager και η Lisa Sparapan, Principal, Advisory, KPMG Italy, παρουσίασαν όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την CSDDD. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εισαγωγή στο CSDDD, καλύπτοντας τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τα χρονοδιαγράμματα, τις βασικές απαιτήσεις και τις πιθανές κυρώσεις για μη συμμόρφωση. Παράλληλα, οι ομιλητές παρουσίασαν τα πρώτα βήματα που προτείνει η KPMG για την προετοιμασία των επιχειρήσεων, ενώ μοιράστηκαν παρατηρήσεις για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά και τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του CSDDD. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με μια διαδραστική συζήτηση, κατά την οποία οι ομιλητές απάντησαν σε κρίσιμα και δύσκολα ερωτήματα, προσφέροντας πολύτιμες πρακτικές συμβουλές.

Το πλούσιο περιεχόμενο του συνεδρίου ενίσχυσε ο keynote speaker Mike Hayes, KPMG Climate Change and Decarbonization Leader, Global Head of Renewable Energy, KPMG International. Σε συνομιλία με τον Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα, ο Mike Hayes παρουσίασε το θέμα “COP29 – Key Insights & The Way Forward”.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μοιράστηκε με το κοινό του 2ου ESG Conference τα σημαντικότερα σημεία από το συνέδριο COP29, καθώς και τις κύριες συζητήσεις, προβληματισμούς και καίρια ζητήματα που αναδείχθηκαν. Εστίασε στις προσδοκίες και στους στόχους που τέθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ανέλυσε πώς αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες δράσεις, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμογής των επιχειρηματικών στρατηγικών στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της βιωσιμότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεχή ενίσχυση των περιβαλλοντικών φόρων, όπως οι φόροι άνθρακα, πλαστικών και αποψίλωσης, ενώ υπογράμμισε την αναδυόμενη σημασία της ιδιωτικής χρηματοδότησης σε αναπτυσσόμενες αγορές και τις ευκαιρίες που προσφέρουν. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βιομηχανική απανθρακοποίηση, με παραδείγματα όπως η παραγωγή πράσινου τσιμέντου, και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, κυρίως λόγω του κόστους τεχνολογιών και στρατηγικών απανθρακοποίησης. Ο Mike Hayes έκλεισε με την επιτακτική ανάγκη για συντονισμένες και άμεσες δράσεις, καθώς η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας και στρατηγικής των επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Το συνέδριο εμπλουτίστηκε περαιτέρω από την ομιλία του Μάριου Ίσαρη, General Manager Supply Chain and e-invoicing BU, SOFTONE. Στην παρουσίαση του με θέμα “Compliance Burden vs. Growth Opportunity: Technology’s role as an enabler”, ανέλυσε τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις για το ESG και την αξιολόγηση των προμηθευτών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ ο ίδιος υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας ως καταλύτη για τη συμμόρφωση και την ανάπτυξη.

Ο όμιλος SOFTONE καθιστά το ESG προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις μέσω της συνεργασίας του με την Global Sustain και της ανάπτυξης της πλατφόρμας ESG for All. Η πλατφόρμα στοχεύει να απλοποιήσει τη σύνθετη διαδικασία συμμόρφωσης με πρότυπα ESG, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Με τη χρήση TN και ανάπτυξη από ελληνικό R&D, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την επαλήθευση και τον έλεγχο των δεδομένων. Οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση σε έγκυρα στοιχεία και η πλατφόρμα καλύπτει πρότυπα που ισοδυναμούν με 3.000 – 4.000 σελίδες κανονισμών, γι’ αυτό και παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από δήμους και κοινότητες, οι οποίοι χρειάζονται ESG αναφορές για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα, επιβεβαιώνοντας τη σημαντικότητα και την ευρεία εφαρμογή της πλατφόρμας.

Ακολούθησε η Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος, CSR Hellas, Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τίτλο παρουσίασης “ ESG και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)” όπου παρουσίασε τη σημασία των θεμάτων ESG για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), εστιάζοντας στις επιπτώσεις τους, τη σύνδεση με τις εφοδιαστικές αλυσίδες των υπόχρεων στην Οδηγία CSRD επιχειρήσεων, καθώς και στις προκλήσεις και ευκαιρίες προσαρμογής των ΜμΕ στο νέο ESG περιβάλλον. Επεσήμανε ότι η προσαρμογή στις απαιτήσεις ESG προσφέρει στις ΜμΕ πρόσβαση σε βιώσιμη χρηματοδότηση, μείωση λειτουργικών κινδύνων κατά 20%, ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Αλεξάνδρα Πάλλη αναγνώρισε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των απαιτήσεων ESG, λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους, και κάλεσε την πολιτεία, τους φορείς και τις τράπεζες να στηρίξουν τη μετάβαση. Παράλληλα, παρουσίασε τον ρόλο του CSR Hellas στην ενίσχυση των ΜμΕ μέσω εκπαιδεύσεων, παροχής εργαλείων, προώθησης καλών πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας. Υπογράμμισε ότι η ενοποίηση των βιώσιμων πρακτικών μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων και στην ισότιμη ένταξη των ΜμΕ σε έργα βιωσιμότητας, ενισχύοντας τη συμβολή τους στη συνολική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Στο δεύτερο μέρος του 2ου ESG Conference, της KPMG στην Ελλάδα, ο Βασίλης Καμινάρης, συμμετείχε σε fireside chat με τον Γεράσιμο Γεωργόπουλο, Head of Company Law, Ministry of Development & Investments με τίτλο “CSRD Readiness”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μεταφορά της Οδηγίας CSRD στο εθνικό δίκαιο, τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Ελέγχου, καθώς και στις απαιτήσεις των εταιρειών για διαφάνεια και εγγραφές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ο Γεράσιμος Γεωργόπουλος τόνισε την ανάγκη για επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να κατανοούν τη νομοθεσία, την προέλευση των δεδομένων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς τα κενά γνώσης σε αυτά τα θέματα ενδέχεται να εκθέσουν τις εταιρείες σε σοβαρούς κινδύνους, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, από χρηματικά πρόστιμα έως ποινές φυλάκισης. Ολοκλήρωσε αναφέροντας ότι οδηγία CSRD θα απασχολήσει έντονα τις εταιρείες τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς οι λειτουργίες της θα ενσωματωθούν στο εθνικό νομικό πλαίσιο, καθιστώντας την επιμόρφωση και την πρακτική εφαρμογή θεμελιώδεις προτεραιότητες για την επιχειρηματική κοινότητα.

Η συνεδριακή μέρα συνεχίστηκε με το panel discussion “CSRD Implementation – Setting the way forward” των Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer, Motor Oil Group, Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, EYDAP, Δέσποινα Γκικάκη, Strategy Business Development Manager, OLP-COSCO και Ελένη Χριστογιάννη, Group ESG Manager, Quest Holdings SA. Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα. Το panel επικεντρώθηκε στη μεταφορά της Οδηγίας CSRD στο εθνικό δίκαιο, τις πρώτες εμπειρίες από την εφαρμογή της, τη σημασία της διαφάνειας και τα διδάγματα από τη διαδικασία αναφοράς και διασφάλισης.

Η Έλενα Αθουσάκη τόνισε ότι η μετάβαση στις απαιτήσεις της CSRD υπήρξε ταχεία και δύσκολη, καθώς οι εταιρείες δεν ήταν προετοιμασμένες για μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Ανέδειξε την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και στελέχωσης για τη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο λαθών στις δηλώσεις. Υπογράμμισε τη σημασία του σωστού σχεδιασμού για τα transition plans και ανέφερε ότι η ομάδα βιωσιμότητας της Motor Oil ενισχύεται με εξειδικευμένα στελέχη, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ακρίβεια των δεδομένων.

Η Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου επεσήμανε ότι η κουλτούρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να ξεκινά από την κορυφή της εταιρείας. Αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης και της υπεύθυνης προσέγγισης στις αναφορές, σημειώνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ αντιμετωπίζει την CSRD ως μια καθημερινή πρόκληση. Παρόλο που το κόστος συμμόρφωσης είναι σημαντικό, υποστήριξε ότι η επένδυση αυτή μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα, ενισχύοντας την αξία και τη διαφάνεια του οργανισμού.

Η Δέσποινα Γκικάκη ανέφερε ότι η OLP-COSCO προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της CSRD μέσω εκπαιδεύσεων και με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων. Τόνισε την ανάγκη για εσωτερική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και ανέδειξε τη σημασία της κατανόησης της βιώσιμης ανάπτυξης από τη διοίκηση έως τη βάση. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δράσεις βιωσιμότητας που καταγράφονται απαιτούν υψηλό κόστος, αλλά είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της αξιοπιστίας.

Η Ελένη Χριστογιάννη προσέγγισε την CSRD ως μια στρατηγική ευκαιρία και όχι απλώς υποχρέωση συμμόρφωσης. Υπογράμμισε ότι η διαδικασία επιτρέπει τη μεταφορά μελλοντικών προγραμμάτων με διαφάνεια, μέσω της καταγραφής δεδομένων υψηλής ποιότητας και της εγκαθίδρυσης ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης. Επισήμανε ότι το κόστος συμμόρφωσης μπορεί να φτάσει το 3% του κύκλου εργασιών, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική προτεραιότητα είναι η κατανόηση και εστίαση στα ουσιώδη θέματα που δημιουργούν αξία.

Ακολούθησε ένα ακόμη panel discussion με τίτλο “Transforming Business and Social Strategies” όπου φιλοξενήθηκαν τρία κορυφαία στελέχη του τραπεζικού κλάδου που συζήτησαν τις προκλήσεις και προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δημήτρης Δημόπουλος, Head of ESG, Piraeus, ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Group Senior Sustainability Officer, Eurobank και η Δέσποινα Κουζιώκα, Head of Climate & Environment Strategy, National Bank of Greece, ανέλυσαν θέματα όπως οι πιέσεις από το κανονιστικό πλαίσιο, η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική και τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, καθώς και οι κοινωνικές στρατηγικές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τη συζήτηση συντόνισε η Πόλλυ Ματράκη, Senior Manager, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

Η Δέσποινα Κουζιώκα τόνισε τη σημασία της αποδοτικότητας και του “connectivity” στη διαχείριση δεδομένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης συστημάτων και αυτοματοποίησης διαδικασιών για βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων. Επισήμανε ότι κάθε στοιχείο πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένη τιμή και πηγή, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια.

Ο Δημήτρης Δημόπουλος αναφέρθηκε στις πιέσεις του κανονιστικού πλαισίου, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιοποίησης δεδομένων. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε τη σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία που προσφέρουν αυτές οι απαιτήσεις, δίνοντας στις τράπεζες τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν τους πελάτες τους στη βιώσιμη μετάβαση, αξιοποιώντας τα δεδομένα για τη δημιουργία νέων στρατηγικών και προϊόντων.

Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης επεσήμανε ότι, παρόλο που το “reporting” απαιτεί σημαντικό χρόνο, τα κανονιστικά πλαίσια είναι ευτυχώς αλληλοκαλυπτόμενα και όχι συγκρουόμενα. Πρότεινε ότι το “reporting” μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική αξία όταν χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και όχι ως απλή διαδικασία συμμόρφωσης, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας είναι πιο έτοιμοι να αντέξουν τις απαιτήσεις της βιωσιμότητας.

Το panel κατέληξε στη σημασία της βιώσιμης τραπεζικής ως εργαλείο όχι μόνο συμμόρφωσης, αλλά και καινοτομίας και επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Στο τελευταίο panel discussion του συνεδρίου, τρία κορυφαία στελέχη από ηγέτιδες ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συζήτηση με θέμα “Decarbonization of business models – Insights from leading Greek companies.”. Ο Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Senior Director of Sustainability, PPC Group, ο Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Group ESG Performance Director, Titan Cement Group, ο Χρήστος Κρέστας, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα και ο Γιάννης Σιδέρης, Chief Sustainability Officer, Thrace Group συζήτησαν για την ανάγκη μείωσης των εκπομπών άνθρακα εν μέσω του αναδυόμενου ρυθμιστικού πλαισίου, τις προκλήσεις και ευκαιρίες της απανθρακοποίησης, καθώς και τις καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές για την επίτευξη βιώσιμων στόχων. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στη διαδικασία επικύρωσης στόχων μείωσης εκπομπών μέσω του SBTi, παρουσιάζοντας παραδείγματα από την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Ηλιόπουλος, Director ESG & Sustainability Services, Advisory της KPMG στην Ελλάδα.

Ο Αχιλλέας Ιωακειμίδης ανέφερε ότι σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ 2025-2027 που παρουσιάστηκε πρόσφατα, ο Όμιλος στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης έχει ως στόχο το 2027 το 63% της παραγωγής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ. Η εταιρεία έχει μειώσει τις εκπομπές της κατά 80% από το 2005 έως το 2023 και συνεχίζει τη στρατηγική της μέσω επικυρωμένων στόχων που ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία του Παρισιού, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της.

Ο Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας ανέλυσε τις προσπάθειες της Titan Cement για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Επισήμανε τη μείωση εκπομπών κατά 10% από το 2020 και τη στρατηγική υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων με απόβλητα, καθώς και την ανάπτυξη προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% των προϊόντων του ομίλου. Τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των πελατών για την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων.

Ο Γιάννης Σιδέρης εστίασε στις προκλήσεις της προσαρμογής στις απαιτήσεις βιωσιμότητας, ειδικά για διεθνείς οργανισμούς με σημαντικά κόστη μετάβασης. Ανέδειξε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, τονίζοντας την ανάγκη για ανακυκλώσιμα και ανθεκτικά προϊόντα, καθώς και για βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές για τη μείωση των εκπομπών.

Ο Χρήστος Κρέστας αναφέρθηκε στον Μηχανισμό Προσαρμογής Άνθρακα, ο οποίος έρχεται να καλύψει νομοθετικά κενά και να εξισορροπήσει τον ανταγωνισμό. Εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να αγοράζουν δικαιώματα άνθρακα με βάση τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές τους, επισημαίνοντας την ανάγκη ενιαίας αφήγησης για την απανθρακοποίηση και δημιουργίας αποτελεσματικών καναλιών επικοινωνίας με προμηθευτές.

Το panel ανέδειξε τη βιωσιμότητα ως στρατηγική πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την ελληνική επιχειρηματικότητα, με τη συνεργασία και τις καινοτόμες λύσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα fireside chat μεταξύ του Γιάννη Καμίτσου, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, και του Δημήτρη Καζάζογλου – Σκούρα, Group ESG Coordinator της Alpha Bank, με τίτλο “Sustainable Finance and Investing”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία των δεικτών ESG ως μέτρο ανθεκτικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά και ως κρίσιμο εργαλείο για την εξασφάλιση κεφαλαίου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο Δημήτρης Καζάζογλου – Σκούρας τόνισε ότι οι τράπεζες αξιολογούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βιωσιμότητας των πελατών τους, λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη χρήση τεχνολογιών στα σχέδια μετάβασης. Υπογράμμισε ότι οι απαιτήσεις του CSRD καθιστούν αναγκαία τη δομημένη διαχείριση ESG δεδομένων, καθώς η βιωσιμότητα θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο το credit rating των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επεσήμανε ότι το CSDDD θα προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των επιχειρήσεων στην αγορά.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες της TN στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της αξιολόγησης κλιματικών κινδύνων και την αποτελεσματική κοινοποίηση των ESG αναφορών. Η τεχνολογία, όπως σημείωσε, αποτελεί στρατηγικό παράγοντα για την ορθολογική αξιοποίηση δεδομένων, τα οποία συχνά είναι διάσπαρτα. Αν και η αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αποτελεί καίριο ζήτημα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η συζήτηση έκλεισε με την επισήμανση ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση δεν είναι μόνο εργαλείο συμμόρφωσης, αλλά στρατηγική ευκαιρία που θα διαμορφώσει την επιχειρηματική και τραπεζική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια.