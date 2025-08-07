300.000 € το “σπιτάκι” ανακύκλωσης – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά το σκάνδαλο

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνά την υπερκοστολόγηση που φαίνεται να λαμβάνει χώρα σε ένα θέμα που γνωστό ως υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης». Σύμφωνα με άρθρο του Εδώλιο 5, πρόκειται για ένα εκτεταμένο σκάνδαλο που έχει σχέση με τα κέντρα ανακύκλωσης, τα οποία κατασκευάστηκαν από την εταιρεία TEXAN και τη συνεργάτιδά της, Envipco Hellas, με κόστος πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια ΕΣΠΑ. Η έρευνα αποκαλύπτει στημένους διαγωνισμούς, απουσία απαραίτητων δικαιολογητικών και μη τήρηση των προδιαγραφών για την ανακύκλωση.

Επιπλέον, λόγος γίνεται για πιθανές υποκλοπές που σχετίζονται με την ανανέωση αδειών και πολιτικές διασυνδέσεις, υποδεικνύοντας σοβαρές παρατυπίες στη διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) αποκάλυψε ένα «πάρτι» ασυδοσίας και μια σωρεία στημένων διαγωνισμών γύρω από τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Διαπιστώθηκε ότι οι συμβάσεις για τα «σπιτάκια» της εταιρείας TEXAN ήταν υπερκοστολογημένες, φτάνοντας να κοστίζουν όσο μια πολυτελής κατοικία. Συγκεκριμένα, κάθε σπιτάκι στην Ελλάδα κόστιζε 300.000 ευρώ, ενώ αλλού στην Ευρώπη το κόστος κυμαινόταν από 30.000 έως 70.000 ευρώ, δηλαδή πέντε έως δέκα φορές φθηνότερο.

Στους διεθνείς διαγωνισμούς εμφανίστηκαν μόνο δύο συμμετέχουσες εταιρείες, η ΤΕΧΑΝ και η Envipco Hellas, οι οποίες, όπως επεσήμανε η ΕΔΕΛ, συνδέονται με κοινά οικονομικά συμφέροντα. Η ΕΔΕΛ διαπίστωσε ότι οι όροι των διαγωνισμών είχαν στηθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να συμμετάσχει καμία άλλη εταιρεία που θα μπορούσε να διεκδικήσει το έργο αντί της ΤΕΧΑΝ. Η ΤΕΧΑΝ χρησιμοποίησε την Envipco, την εταιρεία που εκπροσωπεί, για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ανταγωνισμού.

Επίσης, διαπιστώθηκαν ελλείψεις δικαιολογητικών και αξιολόγησης αναγκαιότητας. Στην Πελοπόννησο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενέκριναν το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού χωρίς να έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ο προϋπολογισμός με τεκμηρίωση κόστους. Επιπλέον, η απόφαση για την αγορά του εξοπλισμού ελήφθη προτού εξεταστεί αν υπήρχε πραγματική ανάγκη σύμφωνα με τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων. Στην Κρήτη, επαναλήφθηκε η ίδια τακτική αγοράς, χωρίς καμία αξιολόγηση αναγκαιότητας και χωρίς έλεγχο για το αν ο εξοπλισμός εξυπηρετούσε τον στόχο της ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων πέρα από τις συσκευασίες.

Στην Αττική, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) δεν έλεγξε τον προϋπολογισμό ανά πολυκέντρο, δηλώνοντας μόνο το συνολικό ποσό των 33,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, και δεν καταχώρησε τις σχετικές συμβάσεις στη δημόσια πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ, όπως απαιτεί ο νόμος. Η ΕΔΕΛ επέβαλε ποινή επιστροφής 3 εκατ. ευρώ για την Αττική.

Τα «σπιτάκια» της ΤΕΧΑΝ δεν επιτελούν το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν. Αντί να ανακυκλώνουν το υπόλοιπο ρεύμα αστικών αποβλήτων –όπως προέβλεπαν οι διαγωνισμοί– περιορίζονται αποκλειστικά στην ανακύκλωση συσκευασιών, κάτι που καλύπτεται ήδη από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μέσω περιβαλλοντικών τελών. Επομένως, δεν δικαιολογείται πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η ΕΔΕΛ διαπίστωσε ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν παρέδωσε ποτέ την πρόσκληση συμμετοχής που υποτίθεται ότι είχε σταλεί σε ενδιαφερόμενες εταιρείες, καθιστώντας αδύνατο τον έλεγχο για το αν το παιχνίδι ήταν εξαρχής «στημένο». Η ΕΔΕΛ ζήτησε προσφορές από άλλες εταιρείες και διαπίστωσε ότι τουλάχιστον μία θα μπορούσε να είχε υποβάλει πρόταση με κόστος μεταξύ 66.000 και 97.000 ευρώ – έναντι των περίπου 300.000 ευρώ που τελικά εγκρίθηκαν. Αντίστοιχα φαινόμενα εντοπίστηκαν και στους διαγωνισμούς για Πελοπόννησο και Κρήτη.

Πηγή εικόνας: ΤΕΧΑΝ