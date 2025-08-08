BriQ Properties: Αύξηση της κερδοφορίας μετά τη συγχώνευση με την Intercontinental International

Αύξηση της κερδοφορίας ανακοίνωσε η BriQ Properties για το πρώτο εξάμηνο του 2025, προσθέτοντας ότι μετά τη συγχώνευση με την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ICI) ,η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία πλέον έχει στην ιδιοκτησία της 55 ακίνητα συνολικής επιφάνεια 216.796 τ.μ., τα οποία αποφέρουν ετησιοποιημένα έσοδα περίπου 21,9 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Tην 30η Ιουνίου 2025, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάμβανε 55 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 216.796 τ.μ., εκ των οποίων δύο (2) ανήκουν στις θυγατρικές εταιρείες.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2025, ήταν διαμοιρασμένη κατά 32,3% σε ακίνητα αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής (logistics), 26,8% σε ακίνητα γραφείων και κτίρια μικτής χρήσης (γραφεία με ισόγεια καταστήματα), 25,8% σε καταστήματα, 12,8% σε ξενοδοχεία, και 2,3% σε λοιπές χρήσεις.

Σύμφωνα με την Κατάσταση Επενδύσεων της 30.06.2025, η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών, ιδιοχρησιμοποιούμενων και διακρατούμενων προς πώληση ακινήτων, όπως αποτιμήθηκε από τους ανεξάρτητους εκτιμητές των εταιρειών “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, “Savills ΕΛΛΑΣ I.K.E.” και “Cushman & Wakefield Proprius” ανήλθε σε € 285,7 εκ. έναντι αξίας € 284,8 εκ. την 31.12.2024, ήτοι αύξηση € 0,9 εκ. ή 0,3%.

Η αύξηση αυτή προκύπτει από το άθροισμα των κατωτέρω ποσών:

• Αύξηση € 2,7 εκ. που αφορά επενδύσεις για αγορά ακινήτων και κεφαλαιουχικές δαπάνες ανακαίνισης και ανάπτυξης ακινήτων,

• Αύξηση € 2,3 εκ. που αφορά αναπροσαρμογή αξίας του υφισταμένου χαρτοφυλακίου (βλ. κατωτέρω “Κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία”),

• Μείωση € 4,2 εκ. που αφορά την πώληση 2 οριζοντίων ιδιοκτησιών γραφείων.

Σύμφωνα με την Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30.06.2025, οι Επενδύσεις σε Ακίνητα (μη συμπεριλαμβανομένων ιδιοχρησιμοποιούμενων και διακρατούμενων προς πώληση ακινήτων) κατά την 30η Ιουνίου 2025 ανερχόταν σε € 279 εκ. έναντι αξίας € 277 εκ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, ήτοι αύξηση 0,6%.

Οι αποτιμήσεις σε εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου έγιναν σύμφωνα με την μέθοδο της κεφαλαιοποίησης εισοδήματος ή μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και την μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων ή συγκριτική μέθοδο.

Έσοδα

Τα Έσοδα από Μισθώματα του Ομίλου για τo εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε € 10,9 εκ. έναντι € 7,3 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 49%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από τα νεοαποκτηθέντα ακίνητα της ICI καθώς και στα έσοδα από την παράδοση προς χρήση του ΚΑΔ2, της δεύτερης αποθήκης logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κατά την 30.06.2025, το ποσοστό των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα που προέρχεται από την Τράπεζα Alpha Bank A.E. (τομέας καταστήματα) ανέρχονται σε 26%, ποσοστό 16% προέρχεται από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Quest Συμμετοχών Α.Ε. (τομείς γραφείων και logistics) και 12% προέρχεται από την εταιρεία Sarmed Logistics Α.Ε. (τομέας logistics).

Την 30.06.2025 το συνολικό ποσοστό πληρότητας (το σύνολο των μισθωμένων χώρων δια του συνόλου της εκμισθώσιμης επιφάνειας μη συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων, ακινήτων υπό-ανάπτυξη και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων) ήταν 99,6% (31.12.2024: 99,5%).

Κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία

Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα, μη συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων, σε εύλογη αξία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 2,3 εκ. έναντι € 7,0 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Λειτουργικά Κέρδη – Αποτελέσματα προ Φόρων

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο το 2025 ανήλθαν σε € 10,5 εκ. έναντι € 12,8 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία αυξήθηκαν κατά 41% και ανήλθαν σε € 8,2 εκ. έναντι € 5,8 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,0 εκ. έναντι € 10,7 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 5,2 εκ. έναντι € 3,7 εκ. της προηγούμενης περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση 46%.

EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) για την καλύτερη αξιολόγηση των οικονομικών του επιδόσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Παρουσιάζεται το μέγεθος “Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)”, το μέγεθος “Προσαρμοσμένα κέρδη προ Τόκων, Φόρων και συνολικών Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA)” καθώς και ο δείκτης Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – F.F.O.) που αναλύονται παρακάτω. Τα ανωτέρω μεγέθη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε

συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (“adj. EBITDA”) για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε € 9,0 εκ. έναντι € 6,2 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εμφανίζοντας αύξηση 46,6%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία:

Κατά την 30η Ιουνίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 55 ακίνητα συνολικής αξίας € 286 εκ., βάσει των αποτιμήσεων της 30.06.2025, έναντι € 285 εκ. την 31.12.2024. Η μεταβολή αυτή αναλύεται ως ακολούθως:

1. Την 13η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, συνολικής επιφάνειας 1.406 τ.μ., στους 12ο και 13ο όροφο του Κτιρίου Α’ του Πύργου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €4,2 εκ. Το συνολικό κέρδος από την αγορά του ακινήτου που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024 έως και την πώλησή του ανέρχεται σε €1,4 εκ..

2. Την 18η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδου επιφάνειας 1.500 τ.μ. στη Νάουσα Πάρου, το οποίο είναι όμορο με ακίνητο της Εταιρείας στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο “Mr & Mrs White Paros”, έναντι τιμήματος €1,25 εκ. Η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση του ξενοδοχείου αυξάνοντας τη δυναμικότητά του.

3. Αύξηση €1,5 εκ. λόγω κεφαλαιούχων δαπανών (Capex) για ανακαινίσεις και ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων.

4. Αύξηση €2,3 εκ. από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, βάσει αποτιμήσεων ανεξάρτητων εκτιμητών.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (“ICI”), η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα:

– Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 49% διαμορφούμενα σε € 10,9 εκ., έναντι € 7,3 εκ.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 46%, και ανήλθαν σε € 9,0 εκ., έναντι € 6,2 εκ.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) αυξήθηκαν κατά 58% και ανήλθαν σε € 6,0 εκ., έναντι € 3,8 εκ.

– Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (κατά ΔΧΠΑ) ανήλθαν σε € 7,0 εκ., έναντι € 10,2 εκατ., τα οποία περιλαμβάνουν €2,3 εκ. κέρδη αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι € 7,0 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

– Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 72% και ανήλθαν σε € 5,5 εκ., έναντι € 3,2 εκ.

– Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 30% και διαμορφώθηκαν σε € 0,1186/μετοχή, έναντι € 0,0915/μετοχή.

– Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 93% φθάνοντας τα € 4,9 εκ., έναντι € 2,5 εκ.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.06.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

– Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 7,1 εκ. (31.12.2024: € 7,3 εκ.)

– Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα € 124,6 εκ. (31.12.2024: 128,7 € εκ.) που αντιστοιχεί σε LTV 43,6% και Net LTV 41,1%.

– Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (NAV) που αντιστοιχούν σε μετόχους της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2025 αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε € 156,9 εκ. έναντι € 152,5 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024 μετά τη διανομή μερίσματος ύψους € 6,0 εκατ. που καταβλήθηκε στις 29.05.2025.

– Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) διατηρήθηκε σε €3,42 (31.12.2024: €3,43), λαμβάνοντας υπόψιν και την διανομή μερίσματος € 0,135 / μετοχή που καταβλήθηκε την 29.05.2025 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών από το scrip dividend.