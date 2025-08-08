HELLENiQ ENERGY: Απoκτά ανεμογεννήτριες στη Ρουμανία

HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε την εξαγορά ανεμογεννήτριων στα εδάφη της Ρουμανίας και την είσοδο στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας,με ισχύο ανώτερο των 400 MW.

Πιο συγκεκριμένα,μέσα από ανακοίνωση της η ειταιρεία αναφέρει πως:

α) η θυγατρική HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA απέκτησε το 100 % της ANSTHALL GREEN ENERGY SRL, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Galati της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 96 MW. Η κατασκευή του έργου ξεκινά άμεσα, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Το έργο θα έχει εξασφαλισμένο έσοδο για 12 έτη μέσω διμερούς εικονικής σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) επίσης, η HELLENiQ RENEWABLES ROMANIA υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της HELIOS & WIND ENERGY SRL, η οποία διαθέτει έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Vaslui της Ανατολικής Ρουμανίας, με αδειοδοτημένη ισχύ 186 MW και δυνατότητα προσθήκης μονάδας