Helleniq Energy: Επέκταση στα Βαλκάνια και ενίσχυση ΑΠΕ

Στρατηγικά επεκτείνεται η Helleniq Energy στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα Βαλκάνια, συγκεκριμένα σε Ρουμανία και Βουλγαρία, μέσω της απόκτησης αιολικών και υβριδικών έργων. Η εταιρεία διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και επεκτείνεται γεωγραφικά μέσω μιας πολύπλευρης στρατηγικής που πέρα από την ενίσχυση των ΑΠΕ περιλαμβάνει την επέκταση στις διεθνείς αγορές καυσίμων, την ενεργοποίηση της Elpedison ως αυτόνομου πυλώνα, και την εξέταση νέων ευκαιριών στην έρευνα υδρογονανθράκων.

Αναλυτικότερα, η Helleniq Energy στοχεύει στην τεχνολογική και γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της με έμφαση στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου με αιολικά και υβριδικά έργα, που συνδυάζουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, απομακρυνόμενη από την προηγούμενη κυριαρχία των φωτοβολταϊκών που ήταν ευάλωτα σε περικοπές.

Γεωγραφικά, επεκτείνει το «πράσινο» αποτύπωμά της στις δύο μεγαλύτερες αγορές των Βαλκανίων. Στη Ρουμανία, όπου είχε ήδη παρουσία, απέκτησε έτοιμο προς κατασκευή αιολικό έργο στην περιοχή Galati (96 MW) και υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση αιολικού έργου στην περιοχή Vaslui (186 MW) με δυνατότητα προσθήκης μπαταρίας 186 MW. Στη Βουλγαρία, η εταιρεία εισέρχεται για πρώτη φορά, με την απόκτηση έτοιμου προς κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου στην περιοχή Haskovo (123 MW) με δυνατότητα προσθήκης μπαταρίας 90 MW. Οι νέες αυτές επενδύσεις, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, αφορούν τρία μεγάλα έργα συνολικής ισχύος 405 MW.

Η Helleniq Energy ενισχύει την εξωστρέφειά της μέσω της αυξημένης έμφασης στη διεθνή εμπορία καυσίμων. Αναμένεται θετική επίπτωση στις επιδόσεις του έτους από την έναρξη λειτουργίας της Helleniq Petroleum Trading στην Ελβετία, η οποία θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη διεθνή εμπορική δραστηριότητα, με είσοδο σε νέες αγορές και αύξηση του όγκου συναλλαγών.

Η Elpedison ενεργοποιείται ως αυτόνομος πυλώνας στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με στόχο τα EBITDA να φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια από 100 εκατ. ευρώ σήμερα. Η πλήρης ενοποίηση της Elpedison αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικές συνέργειες.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος εξετάζει ευκαιρίες στον τομέα των υδατανθράκων και αντιμετωπίζει θετικά τον διαγωνισμό για την παραχώρηση νέων blocks για έρευνες υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση τεσσάρων νέων θαλάσσιων μπλοκ νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Πρόσφατα, την 1η Αυγούστου, προχώρησε στη σύσταση τριών θυγατρικών εταιρειών, των «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ» και «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου», με αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το όχημα για την υποβολή προσφορών για τα ομώνυμα θαλάσσια οικόπεδα. Η Helleniq Energy είναι ήδη παραχωρησιούχος, μαζί με την ExxonMobil, στα θαλάσσια οικόπεδα Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.