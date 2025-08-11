Το ερευνητικό έργο RUNFASTER4EU θα επιδείξει καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών

Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, χρειάζονται νέοι τρόποι παραγωγής από βιο-βασισμένες πρώτες ύλες χωρίς να θίγονται η παραγωγή τροφίμων ή τα φυσικά οικοσυστήματα.

Το ερευνητικό έργο RUNFASTER4EU που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες είναι μια εμβληματική Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία με σκοπό να μετατρέψει τα χαμηλής απόδοσης εδάφη σε πηγές βιο-βασισμένων πρώτων υλών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή καλλυντικών, βιοπλαστικών, βιοδιεγερτικών για φυτά, ζιζανιοκτόνων, συστατικών ζωοτροφών κ.α. Στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δύο μεγάλων βιοδιυλιστηρίων, των εταιρειών Matrica και Versalis καθώς και η εκτέλεση δοκιμών καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε μεγάλη κλίμακα.

Το RUNFASTER4EU θα χρηματοδοτηθεί στα επόμενα πέντε χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Σύμπραξης για την «Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη» (Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking-CBE JU) με τη συμμετοχή 18 εταίρων από την Ελλάδα και άλλες 9 χώρες, συνδυάζοντας τη γεωπονική και βιομηχανική επιστημονική γνώση και εμπειρία τους στην κυκλική βιοοικονομία.

Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της Eni στην Ιταλία σηματοδοτώντας το πρώτο κρίσιμο ορόσημο του έργου και επιβεβαιώνοντας το φιλόδοξο σχεδιασμό του. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων και της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη, συμβάλλοντας στο λεπτομερή σχεδιασμό των δραστηριοτήτων των πρώτων μηνών.

Όραμα και στόχοι

Το RUNFASTER4EU οραματίζεται να επιδείξει ότι είναι εφικτό να δημιουργηθούν σε βιομηχανικό επίπεδο νέες παραγωγικές αλυσίδες αξίας, με αφετηρία την καλλιέργεια ελαιούχων φυτών σε γη χαμηλής παραγωγικότητας, χωρίς να βλάπτονται οι ανάγκες παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών. Τα φυτά των πιλοτικών εκτάσεων θα δώσουν φυτικά έλαια και πλούσια βιομάζα για την παραγωγή βιο-βασισμένων προϊόντων υψηλής αξίας.

Ειδικότερα το έργο θα δώσει έμφαση στη διατήρηση των εδαφών σε άριστη κατάσταση και θα εγκαταστήσει καλλιέργειες (κάρθαμο, αγριοαγκινάρα, ελαιοκράμβη) μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σερβία, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ενώ το πλήρες εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους:

Versalis SPA (Συντονιστής), Novamont SPA, Matrica SPA, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, AHAVA Dead Sea Laboratories Ltd, AGRI 2000 IBERIA S.L., Agri 2000 Net RO SRL, BF Educational SRL, PNO Innovation Unipessoal LDA, LEDA Polymer SP ZOO, Carhue Piggeries Limited, Institut Za Ratarstvo I Povrtarstvo Institut Od Nars, CIFO SRL, Federazione Regionale Coldiretti Campania, Fundació Universitària Balmes, NAFIGATE Park S.R.O.