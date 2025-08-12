Ισχυρή στήριξη των Βρετανών στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οκτώ στους δέκα πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν την ενίσχυση των υποδομών καθαρής ενέργειας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργάνωσης Friends of the Earth. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ευρεία κοινωνική και πολιτική στήριξη για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, ακόμη και ανάμεσα σε ψηφοφόρους κομμάτων που εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι στις κλιματικές πολιτικές.

Ειδικότερα, το 65% των ψηφοφόρων του κόμματος των Μεταρρυθμιστών και το 83% των Συντηρητικών δήλωσαν υπέρ της ενίσχυσης της παραγωγής καθαρής ενέργειας, παρά τη στροφή της ηγεσίας τους προς λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές δεσμεύσεις.

Η δημοσκόπηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε λιγότερο από 100 ημέρες πριν την αναμενόμενη ανακοίνωση του αναθεωρημένου κλιματικού σχεδίου από τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών, προσφέρει, σύμφωνα με τους Friends of the Earth, μια ξεκάθαρη «δημόσια εντολή για τολμηρή, φιλόδοξη και δίκαιη δράση» στο μέτωπο της κλιματικής κρίσης.

Διακομματική στήριξη για “πράσινη” βιομηχανία

Η έρευνα αποτυπώνει ισχυρή διακομματική στήριξη για πολιτικές που ενισχύουν τη βρετανική βιομηχανία στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης:

76% των ερωτηθέντων επιθυμούν περισσότερη χρήση εγχώριων κατασκευαστικών υλικών σε έργα ΑΠΕ.

Πάνω από 80% στήριξη καταγράφεται για το συγκεκριμένο μέτρο από ψηφοφόρους όλων των μεγάλων κομμάτων.

81% υπέρ της ενίσχυσης της κατάρτισης και των ευκαιριών απασχόλησης σε πράσινες βιομηχανίες.

70% στηρίζουν την αύξηση επενδύσεων στην κατασκευή ανεμογεννητριών στη χώρα.

66% επιθυμούν περισσότερες επενδύσεις στη βιομηχανία χάλυβα, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 81%στους ψηφοφόρους των Μεταρρυθμιστών.

Ισχυρή απαίτηση για κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέτρα

Η δημοσκόπηση καταδεικνύει επίσης ευρεία υποστήριξη για κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέτρα:

84% υποστηρίζουν την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης στα ενοικιαζόμενα ακίνητα.

78% ζητούν οι μεγάλες ρυπογόνες επιχειρήσεις να αναλάβουν μεγαλύτερη οικονομική ευθύνη για την περιβαλλοντική ζημιά.

80% στηρίζουν τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών.

77% θεωρούν αναγκαία την ενίσχυση νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος για τη μόνωση των κατοικιών τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου βλέπουν τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια όχι μόνο ως περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και ως ευκαιρία για κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.