Χίος: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης – Πολυήμερη η διαδικασία επαναφοράς
Χίος: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης – Πολυήμερη η διαδικασία επαναφοράς

Χίος: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης – Πολυήμερη η διαδικασία επαναφοράς

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη καταστροφική πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησηςκαι η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 7 έως 10 μέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Κι όλα αυτά ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα.

Προκειμένου πάντως να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης, στη βορειοδυτική Χίο έρχονται συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

