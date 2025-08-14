Ινδία: Ακύρωση  διαγωνισμών για υπεράκτια αιολικά πάρκα Ισχύος 4.500 MW

Η Ινδία ακύρωσε δύο σημαντικούς διαγωνισμούς για υπεράκτια αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 4.500 μεγαβάτ (MW), σε μια εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του συγκεκριμένου ενεργειακού τομέα στη χώρα.

Η Εταιρεία Ηλιακής Ενέργειας της Ινδίας (SECI), που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των κατανομών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκ μέρους της κυβέρνησης, επιβεβαίωσε την ακύρωση των δύο δημοπρασιών —μιας για 4.000 MW και μιας μικρότερης για 500 MW. Παρότι δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για την απόφαση, εκτιμήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξειδικευμένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για χαμηλό ενδιαφέρον από επενδυτές και κατασκευαστές.

Η μεγαλύτερη από τις δύο κατανομές είχε προκηρυχθεί το 2024, με προθεσμία υποβολής προσφορών έως τα τέλη Ιουλίου 2025. Το έργο αφορούσε υπεράκτια περιοχή κοντά στις ακτές του Ταμίλ Ναντού.

Το δεύτερο έργο, ισχύος 500 MW, περιλάμβανε οικόπεδο στα ανοικτά του Γκουτζαράτ και προέβλεπε σύμβαση κρατικής υποστήριξης. Είχε ξεκινήσει επίσης το 2024, με τις προσφορές να αναμένονται εντός του Αυγούστου φέτος.

Παρά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που είχαν δοθεί στις προθεσμίες, φαίνεται ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η ακύρωση αυτών των έργων συνιστά πλήγμα για την αναπτυσσόμενη υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ινδία, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει την ενεργειακή μετάβαση και να προσελκύσει επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας πράσινες υποδομές.