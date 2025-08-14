Τι είναι τα νέα Κόκκινα Τιμολόγια ρεύματος

Τα νέα «κόκκινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας εισάγουν μια συνδρομητική προσέγγιση στην αγορά, καθώς είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν σταθερότητα και ευελιξία στους καταναλωτές, λειτουργώντας παρόμοια με τα πακέτα κινητής τηλεφωνίας, όπου προπληρώνεται ένα πάγιο ποσό για συγκεκριμένες κιλοβατώρες. Η καινοτομία τους έγκειται στην αποσύνδεσή τους από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, προσφέροντας ένα ευέλικτο στοιχείο χρέωσης που προσαρμόζεται στην κατανάλωση.

Η εισαγωγή τους αναμένεται να ωφελήσει τους καταναλωτές προσφέροντας ένα ενδιάμεσο μοντέλο μεταξύ σταθερών και κυμαινόμενων τιμολογίων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων.

Τα «κόκκινα» τιμολόγια αναδιαμορφώνουν σημαντικά την αγορά ενέργειας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παρόχους, εισάγοντας μια νέα προσέγγιση στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Προτείνονται ως μια πέμπτη κατηγορία τιμολογίων – πέρα από τα μπλε, πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί – με στόχο να προσφέρουν ευελιξία, προβλεψιμότητα και δυνατότητα συνδρομητικής τιμολόγησης. Καλύπτουν το κενό μεταξύ των παραδοσιακών σταθερών («μπλε») και των κυμαινόμενων («πράσινων»/«κίτρινων») τιμολογίων, προσφέροντας μια ενδιάμεση λύση που συνδυάζει σταθερότητα με ευελιξία.

Πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια ορισμένου χρόνου που δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά περιλαμβάνουν ένα εκ των προτέρων καθορισμένο «ευέλικτο στοιχείο» χρέωσης, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την κατανάλωση του καταναλωτή και όχι από εξωτερικούς παράγοντες, καθιστώντας τα πιο προσιτά και «κατά παραγγελία».

Ενστερνίζονται τη λογική των συνδρομητικών υπηρεσιών και λειτουργούν σαν αυτές, παρόμοια με τα πακέτα κινητής τηλεφωνίας. Ο πελάτης προπληρώνει ένα πάγιο ποσό για ένα πακέτο κιλοβατωρών, και αν το ξεπεράσει, πληρώνει επιπλέον με σταθερή τιμή, με βάση μια λογική «flat fee». Μπορούν να περιλαμβάνουν κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ/ημέρα ή ευρώ/μήνα) ή/και σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, ή ακόμα και ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της σύμβασης. Επίσης, μπορούν να προσφέρουν διαφοροποίηση της τιμής λόγω κατανάλωσης σε ώρες μη αιχμής (peak – off-peak).

Επιτρέπεται η παροχή εκπτώσεων, με το ύψος και τους όρους ενεργοποίησης να αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας. Υπάρχει και δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας στον τελικό λογαριασμό. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες και μπορεί να υπάρξει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Για τους παρόχους ρεύματος, τα «κόκκινα» τιμολόγια δημιουργούν ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού που δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις τιμές, αλλά επεκτείνεται και στη δομή των προϊόντων. Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένα πακέτα (π.χ. για φοιτητές) και να προσθέτουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως τεχνική βοήθεια, ενεργειακές συμβουλές ή ακόμα και επιδοτούμενες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Από το 2026, μέσω του νέου Οδικού Χάρτη για την εξοικονόμηση ενέργειας, οι πάροχοι θα μπορούν να χρηματοδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας) και να αποπληρώνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα περιλαμβάνει όχι μόνο το κόστος ενέργειας, αλλά και δόσεις για έργα που βελτιώνουν την κατανάλωση και μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα του καταναλωτή.

Αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν ένα πιο ώριμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.