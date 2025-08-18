Βύθιση σε χαμηλό έτους για την τιμή του φυσικού αερίου

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν σε νέο χαμηλό για το 2025 ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δέχεται πιέσεις να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία που θα περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς επέκτειναν την πτώση τους μετά τη βουτιά της αγοράς την περασμένη εβδομάδα, ενόψει της συνάντησης του Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου —όσο μεγάλες κι αν είναι οι πιθανές παραχωρήσεις για την Ουκρανία— θα μπορούσε να διευκολύνει τις παγκόσμιες προμήθειες εφόσον περισσότερη ρωσική ενέργεια φτάσει τελικά στην αγορά, εξηγεί το Bloomberg.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή ότι θα προτρέψει τον Ζελένσκι να προχωρήσει σε μια γρήγορη συμφωνία και είπε στους ηγέτες πως είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των ΗΠΑ σε εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει εργαστεί για να διαφοροποιήσει τις προμήθειες αερίου της από τότε που η Ρωσία περιόρισε τις ροές μέσω αγωγών πριν από περισσότερα από τρία χρόνια —λαμβάνοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων της από μακρινές χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Κατάρ— οι traders στοιχηματίζουν ότι μια πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να επιτρέψει σε μέρος της ενέργειάς της να επιστρέψει στις παγκόσμιες αγορές και να μειώσει τον ανταγωνισμό για φορτία.

Στο μεταξύ, η Νορβηγία —ένας ακόμη από τους βασικούς προμηθευτές αερίου της Ευρώπης— ανέφερε μια απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στο Χάμερφεστ αυτό το Σαββατοκύριακο, γεγονός που θα μπορούσε να πιέσει τις τιμές αν παραταθεί.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα, το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχώρησαν κατά 1,9% στα 30,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα σήμερα το πρωί.