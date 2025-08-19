Υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σημαντική πτώση κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν την πιθανότητα άρσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, με φόντο τις εξελίξεις στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent σημείωσαν πτώση 82 σεντς ή 1,23%, στα 65,78 δολάρια το βαρέλι στις 10:54 GMT. Παράλληλα, το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού τύπου WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου –που λήγει αύριο– υποχώρησε κατά 86 σεντς ή 1,36%, φτάνοντας τα 62,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ το επόμενο πιο ενεργό συμβόλαιο, για τον Οκτώβριο, κατέγραψε απώλειες 82 σεντς ή 1,31%, στα 61,88 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση των τιμών συνδέεται άμεσα με τις διπλωματικές εξελίξεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ έκανε λόγο για προετοιμασίες μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή των τριών ηγετών, ενισχύοντας τις ελπίδες για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αναλυτές της Commerzbank σχολίασαν ότι οι ενδείξεις κινητικότητας στις διαπραγματεύσεις δημιουργούν προσδοκίες για πιθανή λήξη των εχθροπραξιών, οδηγώντας σε αναθεώρηση των κινδύνων που αφορούν την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής αναλυτής ενέργειας της DBS Bank, Σούβρο Σάρκαρ, ανέφερε ότι η πιο διαλλακτική στάση του Τραμπ σε ό,τι αφορά τις δευτερεύουσες κυρώσεις σε εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου έχει συμβάλει στην υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων και στη μείωση του ρίσκου διαταραχών στην αγορά.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο «πολύ καλές» και σημείωσε ότι συζητήθηκαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεση παροχής υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το εύρος της.

Παρά τις πιέσεις του Τραμπ για ταχεία λήξη της σύγκρουσης, υπάρχουν ανησυχίες στο Κίεβο και σε δυτικές πρωτεύουσες ότι ενδέχεται να προωθηθεί συμφωνία που θα ευνοεί τις ρωσικές θέσεις.

Σε ανάλυσή του, ο επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της TD Securities, Μπαρτ Μέλεκ, εκτίμησε ότι εάν οι συνομιλίες καταλήξουν σε μείωση των εντάσεων και άρση των κυρώσεων, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν πτωτικά, πλησιάζοντας τον μέσο στόχο των 58 δολαρίων το βαρέλι για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026.