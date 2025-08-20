Η Νότια Κορέα επανεξετάζει συμφωνία με τη Westinghouse μετά από ανησυχίες για τους όρους

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τη συμφωνία που υπέγραψε η κρατική Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) με την αμερικανική Westinghouse Electric, έπειτα από δημοσιεύματα που εγείρουν ερωτήματα για το κόστος και τους όρους χρήσης της πυρηνικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Seoul Economic Daily, η οποία επικαλείται στοιχεία από τη σύμβαση, η KHNP δεσμεύεται να καταβάλλει 825 εκατομμύρια δολάρια στην Westinghouse για κάθε εξαγωγή πυρηνικού αντιδραστήρα, καλύπτοντας την αγορά υπηρεσιών, εξοπλισμού και τη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων της αμερικανικής εταιρείας.

Η είδηση προκάλεσε έντονη ανησυχία στην αγορά, με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον πυρηνικό τομέα να καταγράφουν απότομη πτώση στη χρηματιστηριακή αγορά της Σεούλ την Τρίτη.

Αντιδρώντας στις αποκαλύψεις, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου έδωσε εντολή στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας να ξεκινήσει επανεξέταση της συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Προέδρου, Kang Yu-jung, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης και υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε βάσει των εθνικών κανόνων και συμφερόντων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η Νότια Κορέα επιδιώκει να εδραιωθεί ως παγκόσμιος εξαγωγέας πυρηνικής τεχνολογίας, εν μέσω διεθνούς στροφής προς την πυρηνική ενέργεια ως μέσο απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και περιορισμού των εκπομπών άνθρακα.

Η σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών είχε ήδη δοκιμαστεί το 2022, όταν η Westinghouse προσέφυγε στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για να εμποδίσει την Korea Hydro και την Korea Electric Power από την, κατά την ίδια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση και μεταφορά πυρηνικής τεχνολογίας υπό την κατοχή της. Η διαμάχη διευθετήθηκε τελικά τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο η νέα αναταραχή ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις και να επηρεάσει τη φιλοδοξία της Σεούλ να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα.