Σημαντική πτώση κερδών για τη χιλιανή SQM το β’ τρίμηνο του 2025

Σημαντική κάμψη κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χιλιανής SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού λιθίου παγκοσμίως, για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που μεταδίδει το Reuters, τα καθαρά κέρδη της για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου υποχώρησαν κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, διαμορφούμενα στα 88,4 εκατομμύρια δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα της SQM για το ίδιο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια αγορά λιθίου εν μέσω πτώσης των τιμών και μεταβολών στη ζήτηση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει ευρύτερα τον κλάδο εξόρυξης λιθίου, με τη SQM να παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τάσεις και να προσαρμόζει τη στρατηγική της ενόψει των προκλήσεων στην αγορά πρώτων υλών για ηλεκτρικά οχήματα και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

