Άνοδος του LNG και πτώση του φυσικού αερίου – ΕΕ και Ελλάδα αλλάζουν ενεργειακά

Σημαντική πτώση των τιμών του φυσικού αερίου παρατηρούνται στην Ευρώπη, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους, κυρίως λόγω της άφθονης προσφοράς και των γεμάτων αποθηκών. Γεωπολιτικοί παράγοντες, όπως η ηρεμία στη Μέση Ανατολή και οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, συμβάλλουν στη μείωση της αβεβαιότητας στις αγορές.

Παράλληλα, αυξανόμενη είναι η εξάρτηση της Ευρώπης και της Ελλάδας από το LNG, με τις ΗΠΑ να αναδεικνύονται σε κυρίαρχο προμηθευτή, τη στιγμή που μειώνονται οι εισαγωγές ρωσικού και αζέρικου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη στροφή προς διαφοροποιημένες ενεργειακές λύσεις.

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τις ευρωπαϊκές και ελληνικές ενεργειακές στρατηγικές. Η προσωρινή ηρεμία στη Μέση Ανατολή και οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία συμβάλλουν στον περιορισμό της αβεβαιότητας στις αγορές, προσφέροντας ανακούφιση στην Ευρώπη.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε σε δραματική μείωση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ωθώντας την ήπειρο σε μια σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο με ορίζοντα το 2027. Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου παγκοσμίως, με την Ευρώπη να αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει άνετη τροφοδοσία με τις αποθήκες φυσικού αερίου να είναι γεμάτες κατά πάνω από 73%, κάτι που εξασφαλίζει επάρκεια έως την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Η μειωμένη ζήτηση LNG από την Ασία, ιδιαίτερα από την Κίνα, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή των ΗΠΑ μέσω νέων σταθμών υγροποίησης, ενισχύει την παγκόσμια προσφορά LNG. Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν κατά 19% φέτος και κατά 15% το 2026.

Η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάτι που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία του καυσίμου για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευελιξία του συστήματος.Η Ρεβυθούσα ενίσχυσε καταλυτικά τον ρόλο της ως ενεργειακή πύλη, με τις εισαγωγές LNG να εκτοξεύονται κατά 64%, φτάνοντας τις 14,66 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι εισαγωγές LNG στην Ελλάδα τους πρώτους επτά μήνες του 2025 αυξήθηκαν κατά 70.3% (+7,6 TWh) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream μειώθηκαν κατά 21,2% (-4,5 TWh), και οι εισαγωγές αζέρικου αερίου μέσω του αγωγού TAP μειώθηκαν κατά 11.2% (-0,8 TWh) το ίδιο διάστημα.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυρίαρχος προμηθευτής LNG για την Ελλάδα και η άνοδος του LNG στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη δυναμική στροφή προς ευέλικτες, διαφοροποιημένες ενεργειακές λύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.