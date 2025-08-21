ΗΠΑ: Νέοι δασμοί 50% σε 407 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου

Το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επέκταση των δασμών του Άρθρου 232στον χάλυβα και το αλουμίνιο, προσθέτοντας 407 νέες κατηγορίες προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής. Οι δασμοί, που πλέον ανέρχονται σε 50%, καλύπτουν κρίσιμες βιομηχανικές κατηγορίες όπως ανεμογεννήτριες και εξαρτήματα, κινητούς γερανούς, μπουλντόζες, σιδηροδρομικά βαγόνια, συμπιεστές, αντλίες και άλλο βιομηχανικό εξοπλισμό.

Ο Υφυπουργός Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια, Τζέφρι Κέσλερ, τόνισε:

«Η ενέργεια αυτή διευρύνει την εμβέλεια των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο και κλείνει τις οδούς για παράκαμψη – υποστηρίζοντας τη συνεχή αναζωογόνηση των αμερικανικών βιομηχανιών χάλυβα και αλουμινίου».

Το ιστορικό των μέτρων

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος, με τις οποίες καταργήθηκαν εξαιρέσεις, περιορίστηκαν φαινόμενα φοροδιαφυγής και οι δασμοί διπλασιάστηκαν από 25% σε 50%.

Τον Μάιο, το Υπουργείο Εμπορίου καθιέρωσε διαδικασία που επιτρέπει την ένταξη παραγώγων προϊόντων στους δασμούς, μέσα από τρία ετήσια παράθυρα αιτημάτων δημόσιας ένταξης. Ο επόμενος γύρος θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο και θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο.

Ο πλήρης κατάλογος με τις 407 κατηγορίες προϊόντων βρίσκεται στο παράρτημα της σχετικής ανακοίνωσης.