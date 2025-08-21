Ξεκίνησαν και πάλι οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ – Έφτασαν τα πρώτα δύο δεξαμενόπλοια της Chevron

Στις αμερικανικές ακτές κατέπλευσαν σήμερα δύο δεξαμενόπλοια που ναυλώθηκαν από την Chevron, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των εισαγωγών μετά την πρόσφατη επαναχορήγηση άδειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για τα πλοία Mediterranean Voyager και Canopus Voyager, τα οποία φόρτωσαν αργό πετρέλαιο τύπου Boscan και Hamaca νωρίτερα τον Αύγουστο, έπειτα από συμφωνία με την κρατική εταιρεία PDVSA, η οποία είναι εταίρος της Chevron σε διάφορες πετρελαϊκές κοινοπραξίες. Τα δύο δεξαμενόπλοια κατευθύνονται για εκφόρτωση στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας και στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από την απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να εκδώσει, τον προηγούμενο μήνα, περιορισμένη άδεια στην Chevron, επιτρέποντάς της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα και να εξάγει πετρέλαιο στις ΗΠΑ. Η άδεια αυτή ακολουθεί μια τρίμηνη παύση, αποτέλεσμα αυστηρότερης στάσης της Ουάσιγκτον απέναντι στην κυβέρνηση Μαδούρο.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς και στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG, άλλα δύο φορτία της Chevron έχουν αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Mike Wirth, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι παραδόσεις θα ξαναρχίσουν τον Αύγουστο σε περιορισμένο εύρος.

Η Chevron είχε σταματήσει τις εξαγωγές από τον Απρίλιο, όταν η PDVSA ακύρωσε προγραμματισμένα φορτία, επικαλούμενη προβλήματα στις πληρωμές λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Chevron είχε εξάγει περίπου 252.000 βαρέλια την ημέρα προς τις ΗΠΑ. Μέρος του πετρελαίου διυλίζεται στις εγκαταστάσεις της, ενώ το υπόλοιπο πωλείται σε ανεξάρτητα διυλιστήρια όπως οι Valero Energyκαι PBF Energy.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συνεχίζει να απορρίπτει τις αμερικανικές κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή οικονομικού πολέμου εις βάρος της χώρας και του λαού της.