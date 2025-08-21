Ρεκόρ αδειών για έργα καθαρής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ισχυρό σήμα για μετάβαση στις ΑΠΕ

Οι βρετανικές αρχές εξέδωσαν ρεκόρ αδειών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την επιταχυνόμενη στροφή της χώρας προς την καθαρή ενέργεια και την ενεργειακή αυτάρκεια.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου εγκρίθηκαν 323 νέα έργα ΑΠΕ, συνολικής δυναμικότητας άνω των 16,1 GW. Πρόκειται για αύξηση 195% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο έγκρισης που έχει καταγραφεί.

Η εξέλιξη αυτή δίνει ώθηση στον φιλόδοξο στόχο της βρετανικής κυβέρνησης για 95% καθαρή ηλεκτροπαραγωγή έως το 2030, μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις του προεκλογικού προγράμματος του Εργατικού Κόμματος. Παρά την πρόοδο, ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις όπως οι καθυστερήσεις στη σύνδεση έργων με το δίκτυο και οι τοπικές νομικές ενστάσεις.

Φωτοβολταϊκά και υπεράκτια αιολικά στο προσκήνιο

Ο νέος υπουργός Ενέργειας Ed Miliband χορήγησε εντός λίγων ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του άδειες σχεδιασμού για σειρά φωτοβολταϊκών πάρκων, ενώ η εταιρεία SSE έλαβε την έγκριση της σκωτσέζικης κυβέρνησης για το υπεράκτιο αιολικό έργο Berwick Bank, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και το ενδιαφέρον για την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες, κρίσιμο στοιχείο για τη σταθερότητα του συστήματος σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, υποβλήθηκαν περισσότερες από 100 αιτήσεις για τέτοια έργα, με συνολική χωρητικότητα 8,4 GW, διπλάσια σε σχέση με πέρυσι.

Ο υπουργός Michael Shanks χαρακτήρισε την αποθήκευση ενέργειας «ζωτικής σημασίας» για την αξιοποίηση της φθηνής πράσινης ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ταχύτερη υλοποίηση

Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, απλοποιώντας τις πολεοδομικές διαδικασίες και περιορίζοντας την υπερβολική γραφειοκρατία. Η Υπουργός Οικονομικών Rachel Reevesεξετάζει αλλαγές που θα μειώσουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης έργων για περιβαλλοντικούς λόγους, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση.

Σύμφωνα με την Cornwall Insight, τα μέσα ετήσια έσοδα από εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 92.000 λίρες ανά MW χωρητικότητας τον Ιανουάριο του 2025, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Προοπτικές και επενδυτικό ενδιαφέρον

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κατασκευαστές μπαταριών προσελκύονται από την ευελιξία των βρετανικών αγορών ενέργειας και την ταχεία ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής παραγωγής. Το κόστος των μπαταριών έχει μειωθεί χάρη στις φθηνότερες εισαγωγές από την Κίνα, ενώ τα έργα αποθήκευσης θεωρούνται ευκολότερα στην αδειοδότηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποδομές ΑΠΕ.

«Ένα σύστημα με περισσότερες ΑΠΕ σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για αποθήκευση και αρμπιτράζ. Οι φθηνές μπαταρίες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις», σχολίασε ο Adam Bell της συμβουλευτικής Stonehaven.