Η Ρουμανία στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της Aktor – Στόχος η διεκδίκηση έργων 3,7 δισ. ευρώ

Ως έναν κομβικό στρατηγικό εταίρο και όχι απλώς μια ακόμη αγορά χαρακτηρίζει τη Ρουμανία ο Όμιλος Aktor, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ενίσχυσης της παρουσίας του στη χώρα. Μιλώντας στο ρουμανικό μέσο ενημέρωσης The Diplomat, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε τη σημασία της ρουμανικής αγοράς για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, θέτοντας ως στόχο την εδραίωση της Aktor ως έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς και παραχωρησιακούς ομίλους στη χώρα μέχρι το 2030.

«Η Ρουμανία δεν αποτελεί για εμάς μία ακόμη αγορά, αλλά έναν στρατηγικό εταίρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, προσθέτοντας πως η χώρα βρίσκεται σήμερα μεταξύ των πιο ταχέως αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρώπης και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα της περιοχής.

Δύο δεκαετίες παρουσίας και επενδύσεων

Ο Όμιλος Aktor έχει παρουσία στη ρουμανική αγορά εδώ και 20 χρόνια, υλοποιώντας μεγάλης κλίμακας έργα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής της εταιρείας, βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με την ενεργή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες:

«Οραμά μας είναι να δημιουργούμε έργα με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα, που θα στηρίζουν τις κοινότητες για πολλές γενιές».

Το 2024, ο κύκλος εργασιών της Aktor στη Ρουμανία έφτασε τα 233 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου. Με αυτό το ισχυρό αποτύπωμα, η εταιρεία προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση νέων έργων ύψους 3,7 δισ. ευρώ μέσω διαγωνισμών που αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, εξετάζονται και νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αγορά ακινήτων (Real Estate).

Κρίσιμα έργα υποδομών και γεωστρατηγική θέση

Η Ρουμανία, χάρη και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ε.Ε. Η γεωγραφική της θέση – ανάμεσα στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα – ενισχύει τον ρόλο της ως περιφερειακού κόμβου, ενώ τη θέτει και στο επίκεντρο των σχεδιασμών για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ανάμεσα στα εμβληματικά έργα που υλοποιεί η Aktor στη χώρα συγκαταλέγονται ο περιφερειακός δακτύλιος του Βουκουρεστίου (A0) και η σιδηροδρομική γραμμή Brașov–Sighișoara, η οποία αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού διαδρόμου Ρήνου–Δούναβη και ένα από τα πιο κρίσιμα συγκοινωνιακά έργα υποδομής της Ρουμανίας.

Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου σημείωσε: «Μέχρι το 2030, θέλουμε η παρουσία μας στη Ρουμανία να έχει παγιωθεί, όχι ως απλού αναδόχου έργων, αλλά ως στρατηγικού εταίρου της χώρας στην πορεία της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη».