Οι ΗΠΑ δρομολογούν αγορά κοβαλτίου αξίας έως 500 εκατ. δολαρίων για στρατηγικά αποθέματα

Στροφή στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων ορυκτών πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το Πεντάγωνο να αναζητά κοβάλτιο αξίας έως 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας απεξάρτησης από την Κίνα, η οποία εξακολουθεί να κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά σπάνιων γαιών. Οι πρόσφατοι περιορισμοί στις εξαγωγές από το Πεκίνο οδήγησαν σε πτώση κατά 75% των εξαγωγών μαγνητών σπάνιων γαιών τον Ιούνιο, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στη βιομηχανία, με κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες να αναστέλλουν προσωρινά την παραγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάρτιο, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάρτηση από ξένες αγορές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Λευκός Οίκος προσέλαβε τον Ιούλιο τον πρώην στέλεχος του μεταλλευτικού κλάδου Ντέιβιντ Κόπλεϊ, για να ηγηθεί νέου γραφείου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με αντικείμενο την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και της Υπηρεσίας Αμυντικής Logistics (DLA), που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αφορά την προμήθεια περίπου 7.480 τόνων κράματος κοβαλτίου μέσα στα επόμενα πέντε έτη.

Το κοβάλτιο είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς χρησιμοποιείται σε κρίσιμες τεχνολογικές και αμυντικές εφαρμογές – από μπαταρίες έως υπερκράματα νικελίου για κινητήρες αεροσκαφών και βιομηχανικές τουρμπίνες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε τρεις συγκεκριμένες εταιρείες: τις καναδικές εγκαταστάσεις της Vale SA, τη Sumitomo Metal Mining στην Ιαπωνία και τη Glencore Nikkelverk στη Νορβηγία, γεγονός που υποδηλώνει τη στρατηγική στόχευση των ΗΠΑ για ασφαλείς και φιλικές πηγές εφοδιασμού.