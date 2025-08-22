Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών και πρώτη εβδομαδιαία άνοδος μετά από τρεις εβδομάδες

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καταγράφοντας ωστόσο την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες, καθώς εξασθένισαν οι ελπίδες για επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύθηκαν κατά 0,12% στα 67,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI σημείωσαν άνοδο 0,25%, στα 63,68 δολάρια. Την Πέμπτη, και τα δύο συμβόλαια είχαν καταγράψει κέρδη άνω του 1%, με το Brent να κλείνει την εβδομάδα με συνολικά κέρδη 2,8%, και το WTI 1,4%.

Κλιμάκωση του πολέμου και ανησυχίες για νέες κυρώσεις

Η διατήρηση των τιμών αποδίδεται στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις κοντά στα δυτικά ουκρανικά σύνορα, ενώ η Ουκρανία χτύπησε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, μεταξύ των οποίων διυλιστήριο και σταθμός άντλησης πετρελαίου στον αγωγό Druzhba, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι παραδόσεις προς την Ουγγαρία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να οργανώσει σύνοδο κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επιτυχίας, καθώς οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν σε θέματα ασφάλειας και εδαφικής ακεραιότητας. Η απαίτηση της Ρωσίας για πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς, η ουδετερότητα της Ουκρανίας και η αποκλειστική ζώνη από δυτικά στρατεύματα παραμένουν αδιαπραγμάτευτες από τη Μόσχα, ενώ ο Ζελένσκι απορρίπτει κάθε αποχώρηση από διεθνώς αναγνωρισμένα εδάφη.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι όσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές.

Ενίσχυση από τα αποθέματα – Πίεση από τα ευρωπαϊκά μακροοικονομικά

Η αιφνιδιαστικά μεγάλη μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ, κατά 6 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 15 Αυγούστου, έναντι πρόβλεψης για μόλις 1,8 εκατ. βαρέλια, στήριξε τις τιμές, ενισχύοντας τις ενδείξεις για ισχυρή ζήτηση.

Ωστόσο, τα θετικά σήματα από την αγορά ενέργειας αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αδύναμα οικονομικά στοιχεία στην Ευρώπη. Η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη στην Ε.Ε., συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την πορεία της ζήτησης πετρελαίου στην περιοχή.

Το βλέμμα στο Τζάκσον Χολ

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ενδιαφέρον την ετήσια οικονομική διάσκεψη του Τζάκσον Χολ, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη στο Ουαϊόμινγκ, αναμένοντας ενδείξεις για τις προθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να μιλήσει αργότερα σήμερα και η τοποθέτησή του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τις χρηματοπιστωτικές όσο και τις ενεργειακές αγορές.