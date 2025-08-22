Masdar: Ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση του γιγαντιαίου ηλιακού έργου Al Sadawi 2 GW στη Σαουδική Αραβία

Μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Masdar, με τη συμμετοχή της Korea Electric Power Corporation (KEPCO) και της GD Power, ανακοίνωσε την οικονομική ολοκλήρωση του έργου ηλιακής ενέργειας Al Sadawi, ισχύος 2 GW, στη Σαουδική Αραβία. Το έργο, προϋπολογισμού 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ηλιακές εγκαταστάσεις παγκοσμίως και σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο προς τον στόχο του Βασιλείου να καλύπτει το 50% των ενεργειακών του αναγκών από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω κοινοπρακτικού δανεισμού από διεθνείς και περιφερειακές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Export-Import Bank of Korea, η Standard Chartered Bank, η Abu Dhabi Commercial Bank, η Bank of China, η BNP Paribas, η HSBC, η Société Générale και η Abu Dhabi Islamic Bank.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας για διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος και μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ αναμένεται να συμβάλει σημαντικά και στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η νομική υποστήριξη της κοινοπραξίας στα θέματα ανάπτυξης, χρηματοδότησης και διευθέτησης των σχέσεων μεταξύ μετόχων παρείχε η Bracewell (UK) LLP.

Ο επικεφαλής της νομικής ομάδας, Oliver Irwin, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ περήφανοι που υποστηρίξαμε τις Masdar, KEPCO και GD Power σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο-ορόσημο στο Βασίλειο».

Το Al Sadawi αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την εδραίωση της Masdar ως κορυφαίου παρόχου καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ένα σημαντικό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.