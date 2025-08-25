Ρεκόρ ξηρασίας στην Ευρώπη: Πάνω από το 50% της Μεσογείου σε κρίσιμη κατάσταση

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ανομβρία πυροδοτούν καταστροφικές πυρκαγιές – Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας (EDO) για τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, με περισσότερο από το 51,3% των εδαφών της Ευρώπης και της Μεσογείου να πλήττεται από συνθήκες ξηρασίας – το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ για την περίοδο αυτή, από το 2012 που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων.

Η ξηρασία ξεπερνά το καλοκαίρι του 2022

Η ξηρασία, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα Απριλίου, εξελίσσεται σε πιο σοβαρή από εκείνη του καλοκαιριού του 2022, με σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία, τα δάση και την καθημερινότητα των πολιτών. Το Παρατηρητήριο Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα, καταγράφει τις συνθήκες μέσω τριών βασικών παραμέτρων: βροχόπτωσης, υγρασίας εδάφους και κατάστασης της βλάστησης, και ταξινομεί την ξηρασία σε τρία επίπεδα: παρακολούθηση, προειδοποίηση και συναγερμό.

Στο «κόκκινο» Καύκασος και Βαλκάνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

7,8% της περιοχής βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού

38,7% σε κατάσταση προειδοποίησης

4,9% υπό παρακολούθηση

Οι περιοχές του Καυκάσου και των βόρειων Βαλκανίων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με τη Γεωργία και την Αρμενία να πλήττονται στο 97% της επικράτειάς τους, όπως και η Βουλγαρία και το Κόσοβο. Επίσης, σοβαρά επηρεασμένες είναι η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η Ουγγαρία και το Μαυροβούνιο, με τουλάχιστον το 75% των εδαφών τους να βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης ή συναγερμού.

Οι καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου ενίσχυσαν τις ακραίες αυτές συνθήκες, προκαλώντας δασικές πυρκαγιές – με τραγικά αποτελέσματα: ένας θάνατος καταγράφηκε στο Μαυροβούνιο και ένας ακόμη στην Αλβανία.

Εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης

Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επιταχύνει την εξάπλωση πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων, αριθμός που ξεπερνά ήδη το ετήσιο ρεκόρ προηγούμενων ετών – και ενώ βρισκόμαστε ακόμη στον Αύγουστο.

Πού εντοπίζεται βελτίωση

Αντίθετα, σε κάποιες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης φαίνεται να παρατηρείται σχετική βελτίωση. Η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία και η Τσεχία εμφανίζουν σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα όσον αφορά την υγρασία του εδάφους και τη βλάστηση, ύστερα από μήνες σοβαρής ξηρασίας.

Περιοχές με τοπικά φαινόμενα ξηρασίας

Παρότι χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία αντιμετώπισαν έντονα φαινόμενα πυρκαγιών νωρίτερα τον Αύγουστο, αυτή τη στιγμή οι επιπτώσεις της ξηρασίας είναι τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, η Βρετανία με ποσοστό 69,5% και η Γαλλία με 63% εξακολουθούν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ξηρασία.