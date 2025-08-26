Η Mingyang αποσύρεται από το έργο Waterkant αλλά παραμένει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή αγορά αιολικής ενέργειας

Την αποχώρησή της από το υπεράκτιο αιολικό έργο Waterkant στη Βόρεια Θάλασσα της Γερμανίαςανακοίνωσε η κινεζική εταιρεία Mingyang, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με την εταιρεία ανάπτυξης του έργου Luxcara. Το έργο έχει σχεδιαστεί να φτάσει ισχύς τα 300 MW.

Η ανακοίνωση της Mingyang ήρθε λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση νέας συμφωνίας της Luxcara με τη Siemens Gamesa, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη συνεργασία που είχε υπογραφεί με τη Mingyang το προηγούμενο έτος.

«Η Mingyang μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν συμμετέχει πλέον στο έργο Waterkant, μετά από αμοιβαία συμφωνία με τον υπεύθυνο ανάπτυξης του έργου Luxcara», αναφέρεται στη δήλωση της εταιρείας, που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Παρά την αποχώρησή της από το συγκεκριμένο έργο, η Mingyang διαβεβαίωσε ότι παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην ευρωπαϊκή αγορά αιολικής ενέργειας, επισημαίνοντας τη δέσμευσή της να υποστηρίξει μια σειρά ενεργειακών έργων στην περιοχή.

«Η Mingyang βλέπει πολλές ευκαιρίες και υποστηρίζει μια σειρά έργων στην περιοχή, παραμένοντας πλήρως αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση της ευρωπαϊκής αγοράς με αξιόπιστες, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις καθαρής ενέργειας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία εξέφρασε την εκτίμησή της για τις συνεργασίες με πελάτες, προμηθευτές και κοινότητες ανά την Ευρώπη και δήλωσε πως θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία, να ενισχύει τις τοπικές συνεργασίες και να διερευνά το ενδεχόμενο ανάπτυξης τοπικής παραγωγικής βάσης.

«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης και στο κοινό βιώσιμο μέλλον», κατέληξε η Mingyang.