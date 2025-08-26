Η PetroChina εξαγοράζει τρεις μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου έναντι 5,59 δισ. δολαρίων

Στρατηγική κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας της στην αλυσίδα φυσικού αερίου ανακοίνωσε η PetroChina, προτείνοντας την εξαγορά τριών εγκαταστάσεων αποθήκευσης από τον κύριο μέτοχό της, την κρατική China National Petroleum Corporation (CNPC), έναντι 40,02 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 5,59 δισ. δολάρια).

Η συμφωνία αφορά τις μονάδες Xinjiang Gas Storage, Xiangguosi Gas Storage και Liaohe Gas Storage και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της μετάβασης σε πιο «καθαρή» ενέργεια. Με την ολοκλήρωσή της, η PetroChina θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της 10,97 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε λειτουργική χωρητικότητα αποθήκευσης.

«Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής και θα μεγιστοποιήσει τα συνολικά οφέλη της αλυσίδας της βιομηχανίας φυσικού αερίου», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Η εξαγορά γίνεται σε μια περίοδο όπου η Κίνα ενισχύει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ρύπανσης από τον άνθρακα. Το καύσιμο θεωρείται κρίσιμο για τη μετάβαση της χώρας σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

Παράλληλα, η PetroChina ανακοίνωσε μείωση 5,4% στα καθαρά της κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ωστόσο, ο τομέας φυσικού αερίου παρουσίασε θετική πορεία, με κέρδη 18,6 δισ. γιουάν, υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η εταιρεία εκτιμά ότι, παρότι η ζήτηση για πετρέλαιο στην Κίνα θα συνεχίσει να πιέζεται λόγω της στροφής σε εναλλακτικές πηγές, η ζήτηση φυσικού αερίου αναμένεται να ανακάμψει και να σημειώσει σημαντική άνοδοτα επόμενα χρόνια.