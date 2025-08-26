Νέα ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Equinor στη Βόρεια Θάλασσα

Σημαντική ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα η νορβηγική ενεργειακή εταιρεία Equinor, μαζί με τους εταίρους της, στην περιοχή Fram, περίπου 9 χιλιόμετρα βόρεια του γνωστού κοιτάσματος Troll στη Βόρεια Θάλασσα.

Η ερευνητική γεώτρηση εντόπισε δύο ξεχωριστά κοιτάσματα: το ένα περιέχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ το δεύτερο μόνο φυσικό αέριο, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Η συνολική ποσότητα των εκτιμώμενων πόρων κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 1,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, με την ποιότητα του κοιτάσματος να χαρακτηρίζεται ως «μέτρια έως πολύ καλή». Η ανακάλυψη φέρει την προσωρινή ονομασία F-South.

Ο Geir Sortveit, ανώτερος αντιπρόεδρος της Equinor για την Έρευνα και Παραγωγή Δυτικά στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα, δήλωσε:

«Πρόκειται για ανακαλύψεις σε μια ενδιαφέρουσα περιοχή με καλά ανεπτυγμένες υποδομές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταγράψει αρκετές επιτυχίες στην ευρύτερη περιοχή και σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυναμική για ακόμη μεγαλύτερα αποθέματα, τόσο σε πετρέλαιο όσο και σε φυσικό αέριο».

Σύμφωνα με την Equinor, εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης της νέας ανακάλυψης με υφιστάμενες ή μελλοντικές υποδομές, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποδοτικά οι διαθέσιμοι πόροι.

Η Equinor Energy AS κατέχει το 45% της άδειας εκμετάλλευσης, η Var Energi ASA το 40%, ενώ η INPEX Idemitsu Norge AS διατηρεί μερίδιο 15%.