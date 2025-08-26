Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια έργων στο πάρκινγκ P1

  1. Home
φυσικό αέριο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αγωγός φυσικού αερίου υπέστη ζημιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο παλαιό πάρκινγκ P1, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:00, όταν κατά τη διάρκεια εκσκαφών, εργάτες χτύπησαν κατά λάθος τον αγωγό, προκαλώντας διαρροή φυσικού αερίου.

Άμεσα ενημερώθηκε η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ενώ σε συνεργασία με την Τροχαία ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Συγκεκριμένα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των αφίξεων.

Οι αρχές προχώρησαν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκτόνωση του αερίου από τον αγωγό. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και αφού κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποσύρθηκαν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως.

