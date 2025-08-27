  1. Home
Η Ουκρανία προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου στο Κιρόβοχραντ
Η Ουκρανία προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου στο Κιρόβοχραντ

Η Ουκρανία προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου στο Κιρόβοχραντ

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των στρατηγικών φυσικών πόρων της χώρας, η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τετάρτη την προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος λιθίου “Dobra”, στην περιοχή Κιρόβοχραντ. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω Telegram η πρωθυπουργός της χώρας, Γιούλια Σβιρεντένκο.

Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινού επενδυτικού ταμείου Ουκρανίας – Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει στόχο την προώθηση στρατηγικών επενδύσεων στον ενεργειακό και τεχνολογικό τομέα.

«Το κοίτασμα περιέχει σημαντικά αποθέματα λιθίου, το οποίο έχει στρατηγική σημασία για την ενέργεια και την τεχνολογία. Αναζητούμε έναν επενδυτή που θα διασφαλίσει όχι μόνο την εξόρυξη, αλλά και την ανάπτυξη παραγωγής με προστιθέμενη αξία στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σβιρεντένκο.

Η αξιοποίηση του λιθίου αποτελεί κομβικό σημείο στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία, αλλά και να καταστεί κρίσιμος παίκτης στην εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογιών αιχμής, όπως οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά οχήματα.

