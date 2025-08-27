ExxonMobil και Rosneft μιλούν ξανά για μπίζνες στη Ρωσία

Μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερες επιχειρηματικές συμφωνίες.

«Ανυπομονούμε για συνεργασία», απάντησε ο Τραμπ.

Αυτό που οι δύο ηγέτες δεν ανέφεραν ήταν ότι κεκλεισμένων των θυρών, οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες των χωρών τους είχαν ήδη χαρτογραφήσει ένα σχέδιο επανόδου στις συνεργασίες, εκμεταλλευόμενες τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά μήκος της μακρινής ανατολικής ακτής της Ρωσίας, γράφει η Wall Street Journal.

Σε μυστικές συνομιλίες με τη μεγαλύτερη κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ρωσίας φέτος, ανώτατος αξιωματούχος της Exxon Mobil συζήτησε την επιστροφή στο τεράστιο έργο Σαχαλίν εάν οι δύο κυβερνήσεις έδιναν το «πράσινο φως» ως μέρος μιας ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις.

Η μυστικότητα ήταν τέτοια που μόνο λίγα άτομα στην Exxon γνώριζαν ότι είχαν γίνει οι συνομιλίες. Ένας από τους κορυφαίους εκτελεστικούς της αμερικανικής εταιρείας, ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος Νιλ Τσάπμαν, ηγήθηκε των συνομιλιών από πλευράς Exxon.

Υπό τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ, η Exxon και άλλες εταιρείες είχαν άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να συνομιλούν για περιουσιακά στοιχεία που εγκατέλλειψαν με Ρώσους ομολόγους, σύμφωνα με μια πηγή. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την έξοδο της Exxon από τη Ρωσία το 2022.

Παράλληλα, τα ανώτατα στελέχη της Exxon ζήτησαν υποστήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση σε περίπτωση επιστροφής τους στη Ρωσία και έλαβαν θετική ανταπόκριση, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της διοίκησης. Ο CEO Ντάρεν Γουντς συζήτησε την πιθανή επιστροφή της Exxon με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επανέναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρωσία θα σηματοδοτούσε δραματική επαναπροσέγγιση μετά τον ταραχώδη χωρισμό της Exxon με τη Μόσχα όταν ο Πούτιν επιτέθηκε στην Ουκρανία το 2022, γράφει η WSJ. Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Δύσης είχε επενδύσει στη Ρωσία περισσότερο από τις περισσότερες άλλες εταιρείες μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Η αποχώρηση της Exxon μετά την εισβολή ήταν αντίστοιχα έντονα προβληματική.

Το Sakhalin-1, που πήρε το όνομά του από ρωσικό νησί κοντά στα τρία κοιτάσματα, ήταν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Exxon, συμφωνημένη αρχικά το 1995. Η Exxon διαχειριζόταν το έργο και κατείχε το 30% μαζί με την κρατική Rosneft και ιαπωνικές και ινδικές εταιρείες, οι οποίες παραμένουν ακόμη εκεί.

Όταν οι δυτικές επιχειρήσεις έφυγαν από τη Ρωσία μετά την εισβολή, η Exxon μείωσε την παραγωγή και ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το μερίδιό της, απομειώνοντας την αξία του κατά πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Μόσχα απέτρεψε την πώληση και στη συνέχεια διέγραψε το μερίδιο της Exxon. Η Exxon χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως απαλλοτρίωση.

Η επιστροφή της Exxon θα αποτελούσε μια σημαντική νίκη για το Κρεμλίνο, το οποίο θέλει να προσελκύσει δυτικές επενδύσεις ως μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.