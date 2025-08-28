Το πρώτο πλωτό ηλιακό έργο με παρακολούθηση του ήλιου στις ΗΠΑ ξεκινά στο Κολοράντο

Το Κολοράντο γίνεται η πρώτη Πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που φιλοξενεί πλωτό ηλιακό σύστημα με τεχνολογία παρακολούθησης της ηλιακής πορείας. Η εταιρεία Noria Energy ανακοίνωσε την κατασκευή του Aurea Solar, ενός πιλοτικού έργου ισχύος 50 kW που αναπτύσσεται στο φράγμα Fairmount Reservoir στο Golden του Κολοράντο.

Το έργο αξιοποιεί την πρωτοποριακή τεχνολογία AquaPhi, ένα πλωτό σύστημα ηλιακών συλλεκτών που διαφοροποιείται από τα σταθερά συμβατικά συστήματα, καθώς έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται ακολουθώντας την πορεία του ήλιου. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η λειτουργία μπορεί να ενισχύσει την απόδοση κατά 10-20% σε σύγκριση με τα στατικά συστήματα.

Το έργο θα καλύπτει ενεργειακά τις ανάγκες των εγκαταστάσεων άντλησης της Consolidated Mutual Water Company (CMWC), η οποία είναι υπεύθυνη για την ύδρευση πάνω από 100.000 κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Ντένβερ. Η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πλεονεκτήματα πλωτής ηλιακής ενέργειας

Τα πλωτά ηλιακά έργα θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικά, καθώς:

εξοικονομούν γη, εγκαθιστάμενα σε υδάτινες επιφάνειες όπως φράγματα και δεξαμενές,

μειώνουν την εξάτμιση νερού,

προσφέρουν καθαρή ενέργεια σε υποδομές που ήδη υπάρχουν.

Η υιοθέτηση τεχνολογίας παρακολούθησης της ηλιακής πορείας πάνω στο νερό αποτελεί καινοτομία σε εθνικό επίπεδο, υποδεικνύοντας ένα νέο μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης φραγμάτων και υδάτινων υποδομών.

Συνεργασίες για ένα πιο καθαρό μέλλον

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση GRID Alternatives, η οποία προωθεί την πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, και με την Hazelett Marine, που εξειδικεύεται σε λύσεις αγκυροβόλησης για πλωτές εγκαταστάσεις.

Το Aurea Solar, αν και πιλοτικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες εφαρμογές σε φράγματα και δεξαμενές σε όλη τη χώρα, συνδυάζοντας την καθαρή ενέργεια με τη βιώσιμη διαχείριση υδάτων.