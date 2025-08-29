Η LG εξασφαλίζει κορυφαία πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας στη μεγαλύτερη βάση παραγαγωγής εξαρτημάτων οχημάτων

Η LG Electronics (LG), κορυφαίος καινοτόμος στις τεχνολογίες κινητικότητας, ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιό της στο Hai Phong, Βιετνάμ – το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής εξαρτημάτων οχημάτων της εταιρείας – έλαβε την πιστοποίηση Cyber Security Management System (CSMS) Επιπέδου 3 από τον παγκόσμιο οργανισμό δοκιμών και πιστοποίησης TÜV Rheinland.

Το CSMS αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο που αξιολογεί κατά πόσο οι διαδικασίες κυβερνοασφάλειας εφαρμόζονται συστηματικά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων και των εξαρτημάτων τους – από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως την παραγωγή, τη λειτουργία και τη μεταπαραγωγική διαχείριση.

Το εργοστάσιο του Hai Phong είναι η πρώτη εγκατάσταση παγκοσμίως – μεταξύ των πιστοποιημένων από την TÜV Rheinland – που λαμβάνει ταυτόχρονα πιστοποιήσεις CSMS Επιπέδου 2 και Επιπέδου 3. Η διάκριση αυτή επεκτείνει την πιστοποίηση CSMS Επιπέδου 3 που είχε προηγουμένως απονεμηθεί στο σύστημα διαχείρισης της LG Vehicle Solution (VS) Company, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Hai Phong να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα κυβερνοασφάλειας στη μαζική παραγωγή.

Ως η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων οχημάτων της LG VS Company, το Hai Phong κατασκευάζει την πλειονότητα των προϊόντων που προμηθεύονται σε κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως. Με την εγκαθίδρυση και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων διαχείρισης κυβερνοασφάλειας στο εργοστάσιο, η LG VS Company ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στην προστασία των εξαρτημάτων αυτοκινήτων από τις αναδυόμενες ψηφιακές απειλές.

Η ανάγκη για ισχυρή κυβερνοασφάλεια τόσο σε διοικητικές όσο και σε παραγωγικές εγκαταστάσεις έχει καταστεί απαραίτητη, καθώς η παγκόσμια βιομηχανία στρέφεται προς τα Software Defined Vehicles (SDVs). Οι κυβερνοαπειλές κατά τη διάρκεια της παραγωγής αυξάνονται, καθιστώντας κρίσιμη την υιοθέτηση ισχυρών, τυποποιημένων μέτρων ασφαλείας από τους προμηθευτές.

Οι διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις υπογραμμίζουν αυτήν την αναγκαιότητα. Ο κανονισμός UNECE R155, που εφαρμόστηκε το 2021 και έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 56 χώρες στην Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, απαιτεί τα οχήματα να διαθέτουν πιστοποίηση CSMS πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Από τον Ιούλιο του 2024, μόνο οχήματα που πληρούν αυτήν την προϋπόθεση επιτρέπεται να διατίθενται σε αυτές τις αγορές, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν επίσης αυστηροποιήσει τους κανονισμούς κυβερνοασφάλειας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η LG ενισχύει σταθερά την κυβερνοασφάλεια σε όλους τους τομείς της LG VS Company. Σε εταιρικό και διοικητικό επίπεδο, η LG πέτυχε την πιστοποίηση CSMS Επιπέδου 2 το 2023 και Επιπέδου 3 το περασμένο έτος. Με την απόκτηση της πιστοποίησης Επιπέδου 3 και για το Hai Phong, η εταιρεία σχεδιάζει να επιδιώξει αντίστοιχες πιστοποιήσεις και για άλλες μεγάλες παραγωγικές της εγκαταστάσεις.

Το 2024, η LG έλαβε επίσης την πιστοποίηση Automotive SPICE for Cybersecurity, ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από Ευρωπαίους OEMs για την αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας και της αξιοπιστίας λογισμικού των προμηθευτών εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Σήμερα, μεγάλες Αμερικάνικες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η General Motors και η Ford, υιοθετούν το συγκεκριμένο πρότυπο για την αξιολόγηση των προμηθευτών τους.

«Οι διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις κυβερνοασφάλειας, όπως το CSMS Επιπέδου 3, ενισχύουν τη θέση μας ως αξιόπιστου συνεργάτη για τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG VS Company. «Με την αταλάντευτη δέσμευσή μας στην ασφάλεια και την ποιότητα, η LG θα συνεχίσει να ενδυναμώνει την ηγετική της θέση στην αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων».