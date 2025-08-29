Η Metlen «αγγίζει» τον FTSE 100 πριν καν συμπληρώσει έναν μήνα στο LSE

Πιο κοντά από ποτέ στον βασικό της στόχο βρίσκεται η Metlen, καθώς αναμένεται να ενταχθεί στον βρετανικό χρηματιστηριακό δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 100, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της FTSE Russell, η Metlen είναι υποψήφια για να ενταχθεί στον δείκτη, αντικαθιστώντας την κατασκευαστική εταιρεία Taylor Wimpey. Η τελική απόφαση θα βασιστεί στις τιμές κλεισίματος της συνεδρίασης της 2ας Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί επίσημα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η επικείμενη είσοδος στον FTSE 100 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για τη μετοχή της Metlen, καθώς θα προκαλέσει ενδιαφέρον από θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια και παθητικά funds που παρακολουθούν τον δείκτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία εταιρεία που μπήκε στον FTSE 100 ήταν η Ocado Group, τον Ιούλιο του 2024. Επιπλέον, τα τελευταία τρία χρόνια μόλις δύο εταιρείες κατάφεραν να ενταχθούν στον δείκτη με «πρωτογενή εισαγωγή» (primary listing venue), όπως επιχειρεί τώρα η Metlen — οι Alliance Witan και Haleon.

Η ενδεχόμενη επιτυχία της Metlen υπογραμμίζει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει από την πρώτη στιγμή της δημόσιας διαπραγμάτευσής της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χρηματοοικονομικό χάρτη του Ηνωμένου Βασιλείου.