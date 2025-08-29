Λίφτινγκ στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει τη συνέχιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά-γ-κύκλος».

Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» δίνει και πάλι τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημακαι να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια: τη μετάβαση σε καθαρότερες, βιώσιμες και πιο ανθρώπινες πόλεις.

Η νέα προκήρυξη θα διαφοροποιείται από τις προηγούμενες καθώς εστιάζει στην ενίσχυση περισσότερων δικαιούχων. Η βασική επιδότηση ορίζεται στα 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ φτάνει τα 4.500 ευρώ εφόσον συνδυάζεται με απόσυρση παλιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων δικαιούχων και η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων μικρότερης αξίας, ώστε η ηλεκτροκίνηση να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων.

Κεντρικά σημεία του νέου προγράμματος:

● 3.000 ευρώ βασική επιδότηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ή μισθώνει αμιγώς ηλεκτρικό ΙΧ αξίας έως 50.000 ευρώ (ΛΤΠΦ).

● +1.500 ευρώ με απόσυρση παλιού ρυπογόνου οχήματος.

● +400 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή.

● Επιπλέον μπόνους για:

ΑμεΑ: +1.000 ευρώ.

Νέους έως 29 ετών: +500 ευρώ.

Τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες: +1.000 έως 2.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα λαμβάνουν επιδότηση 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ στις περιπτώσεις που έχουν έδρα σε νησί, η επιδότηση αυξάνεται κατά +1.000 ευρώ. Υποστηρίζεται και η αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive) για αντιπροσωπείες.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:

Ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα κατηγορίας L με επιδότηση από 700 έως 1.500 ευρώ.

Ηλεκτρικά ποδήλατα με επιδότηση έως 500 ευρώ.

Ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.

Η έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.