Λίφτινγκ στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει τη συνέχιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά-γ-κύκλος».
Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» δίνει και πάλι τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημακαι να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια: τη μετάβαση σε καθαρότερες, βιώσιμες και πιο ανθρώπινες πόλεις.
Κεντρικά σημεία του νέου προγράμματος:
● 3.000 ευρώ βασική επιδότηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ή μισθώνει αμιγώς ηλεκτρικό ΙΧ αξίας έως 50.000 ευρώ (ΛΤΠΦ).
● +1.500 ευρώ με απόσυρση παλιού ρυπογόνου οχήματος.
● +400 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή.
● Επιπλέον μπόνους για:
- ΑμεΑ: +1.000 ευρώ.
- Νέους έως 29 ετών: +500 ευρώ.
- Τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες: +1.000 έως 2.000 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα λαμβάνουν επιδότηση 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ στις περιπτώσεις που έχουν έδρα σε νησί, η επιδότηση αυξάνεται κατά +1.000 ευρώ. Υποστηρίζεται και η αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive) για αντιπροσωπείες.
Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:
- Ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα κατηγορίας L με επιδότηση από 700 έως 1.500 ευρώ.
- Ηλεκτρικά ποδήλατα με επιδότηση έως 500 ευρώ.
- Ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.
Η έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.