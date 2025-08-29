Energy Release 2.0: Το ιταλικό μοντέλο για το κόστος της βιομηχανικής ενέργειας στην Ελλάδα;

Πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υιοθετήσει το ιταλικό μοντέλο “Energy Release 2.0” για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στην εγχώρια βιομηχανία. Το μοντέλο προβλέπει την παροχή ενέργειας σε σταθερές τιμές για τρία χρόνια σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ως αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να επενδύσουν σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιστρέφοντας πολλαπλάσια ποσότητα ενέργειας σε διάστημα είκοσι ετών μετά την αρχική περίοδο στήριξης. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και την προώθηση των πράσινων επενδύσεων, έχοντας λάβει ήδη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ιταλικό της αντίστοιχο.

Το «Energy Release 2.0» προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ελληνική βιομηχανία, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Το μοντέλο στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους στην εγχώρια βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας το τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που προκαλείται από τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι βιομηχανίες θα λάβουν ποσότητες ενέργειας σε σταθερή τιμή για τρία χρόνια, απολαμβάνοντας μια τιμή που αντιστοιχεί σε μια νέα μονάδα ΑΠΕ.

Με την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου, η ελληνική βιομηχανία αποκτά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και καθίσταται βιώσιμη. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η ελληνική βιομηχανία αντιμετωπίζει ζήτημα επιβίωσης λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Το μέτρο παρέχει σαφή κίνητρα τόσο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες όσο και σε επιχειρήσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη αποδοτικών έργων πράσινης ενέργειας. Οι βιομηχανίες υποχρεούνται να επιστρέψουν πολλαπλάσια την ποσότητα ενέργειας μέσω έργων ΑΠΕ που θα κατασκευάσουν ή θα επενδύσουν, ενώ από το 2028 και μετά θα απολαμβάνουν μέρος των εσόδων από τις ΑΠΕ. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η σύναψη διμερών πολυετών συμβάσεων (PPAs) με σταθερές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ιταλικό μοντέλο έχει λάβει την έγκριση της DG COMP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει προηγούμενο και δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση από την Κομισιόν για την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Το σχήμα στήριξης δεν αποτελεί επιδότηση, αλλά ουσιαστικά έναν δανεισμό ποσοτήτων ενέργειας, κάτι που διευκολύνει την έγκρισή του.

Εξάλλου, συζητείται η δυνατότητα εφαρμογής του «ενεργειακού δανεισμού» για την ελληνική βιομηχανία με αναδρομική ισχύ. Το μοντέλο θα προσαρμοστεί ειδικά στις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας. Επιλέξιμες θα είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση άνω των 13 GWh, καθώς και αυτές που δικαιούνται μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ. Η συνολική κατανάλωση των περίπου 50 με 60 επιχειρήσεων της χώρας που μπορούν να στηριχθούν είναι πάνω από τις 7 TWh.