Motor Oil: Ανάκαμψη και μετασχηματισμός μετά από 11 δύσκολους μήνες

Προσδοκίες ανάκαμψης και μετασχηματισμού για τη Motor Oil για την περίοδο 2025-2026, μετά από μια δύσκολη περίοδο 11 μηνών. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές την Παρασκευή 29/8, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Πέτρος Τζαννετάκης, τόνισε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, λόγω της πλήρους λειτουργίας του διυλιστηρίου στην Κόρινθο και των αυξημένων περιθωρίων διύλισης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ NRG και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την οποία χαρακτήρισε κομβική, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, δημιουργώντας μια νέα εταιρεία με σημαντικά πλεονεκτήματα στην αγορά ενέργειας. Η εταιρεία αναμένει ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, υποστηριζόμενα από την υψηλή αξιοποίηση των μονάδων διυλιστηρίου και τη συνεισφορά των θυγατρικών ομίλων.

Η Motor Oil εκτιμά ότι αφήνει πίσω της τη δυσκολότερη φάση και εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης και ευνοϊκότερων συνθηκών. Η εταιρεία αντιμετώπισε 11 μήνες δυσκολιών και στοχεύει σε μετασχηματισμό και ανάκαμψη έως το 2026, με έμφαση στη βελτίωση των μεγεθών και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών.

Κατά την προηγούμενη περίοδο, καταγράφηκε υποχώρηση 55% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο του 2025, με τα EBITDA του ομίλου να μειώνονται κατά 39,34% (από 638,682 χιλ. ευρώ το 2024 σε 387,437 χιλ. ευρώ το 2025) και τον κύκλο εργασιών να μειώνεται κατά 15,59%.

Εξάλλου, τα διεθνή περιθώρια διύλισης ήταν σημαντικά χαμηλότερα το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2024, με την πιο απότομη μείωση να παρατηρείται στο πρώτο τρίμηνο. Οι λειτουργίες και η κερδοφορία στον τομέα της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών επηρεάζονται από τις τιμές του αργού πετρελαίου, τα περιθώρια διύλισης, την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ και την αστάθεια των επιτοκίων.

Σημαντική ήταν η πρόσκληση από ένα περιστατικό πυρκαγιάς στη Μονάδα Απόσταξης Αργού (ΜΑΑ) στην Κόρινθο στις 17.09.2024.

Σχετικά με την αναχρηματοδότηση του ομολόγου που λήγει το καλοκαίρι του 2026, η εταιρεία είναι σε συζητήσεις με τράπεζες, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί κοντά στη λήξη, ώστε να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το ευνοϊκό επιτόκιο.

Οι κύριες στρατηγικές και οι στόχοι έως το 2026 διαμορφώνονται ξεκινώντας από την ανάκαμψη και τη βελτίωση λειτουργικών μεγεθών που αναμένεται ήδη από το 2025. Συγκεκριμένα, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 εκτιμάται καλύτερο, με το τρίτο τρίμηνο να αναμένεται καλύτερο από το δεύτερο.

Πλήρης είναι η επαναλειτουργία του διυλιστηρίου στην Κόρινθο από τον Αύγουστο του 2025, με τις μονάδες διυλιστηρίου να λειτουργούν σε υψηλό ποσοστό αξιοποίησης. Τα περιθώρια διύλισης είναι βελτιωμένα και η ζήτηση προϊόντων υψηλή λόγω της τουριστικής περιόδου, ενώ αυξημένη είναι η συνεισφορά βιομηχανικών πωλήσεων μετά την πλήρη αποκατάσταση της ΜΑΑ.

Στα έσοδα και στα κέρδη συνεισφέρει η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ υψηλότερη είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ τον Ιούλιο και Αύγουστο λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

κανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 αναμένονται επίσης από τις θυγατρικές AVIN & CORAL, MORE (ΑΠΕ), LPC (λιπαντικά) και HELECTOR (κυκλική οικονομία, εξαγορά που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2025).

Αναμένονται δύο επιπλέον πληρωμές αποζημιώσεων (πέραν των 200 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη ληφθεί) από την ασφαλιστική εταιρεία για τη ζημιά στην Κόρινθο, στα τέλη του τρίτου τριμήνου και στα τέλη του έτους.

Τέλος, επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ γίνονται το τρέχον έτος.

Το 2026 θα είναι η χρονιά υλοποίησης του μετασχηματισμού των NRG και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , δημιουργώντας μια νέα εταιρεία με σημαντικά πλεονεκτήματα. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών είναι κομβικής σημασίας και αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στα τέλη του 2025. Στα οφέλη που προκύπτουν από αυτή συγκαταλέγονται, η συγκέντρωση μεριδίου αγοράς, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η ευθυγράμμιση παραγωγής και εξασφάλιση καλύτερων τιμών φυσικού αερίου λόγω μεγαλύτερου μεγέθους παραγγελιών.