Αγροτικά Φ/Β: Αιτήματα και προκλήσεις εν όψει ΔΕΘ

Σημαντικός είναι ο ρόλος των αγροτικών φωτοβολταϊκών στη μείωση του ενεργειακού κόστους στον αγροτικό τομέα. Τα ΑΦ/Β έχουν αναπτυχθεί σημαντικά, ο κλάδος όμως αντιμετωπίζει προκλήσεις, κυρίως από τις περικοπές στην παραγόμενη ενέργεια που επηρεάζουν αρνητικά τα έργα, ιδιαίτερα τα μικρομεσαία.

Εν όψει της ΔΕΘ, οι φορείς καταθέτουν τα αιτήματά τους για την ενίσχυση του κλάδου, την ένταξη νέων έργων, και την αντιμετώπιση της έλλειψης έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Οι περικοπές στην παραγόμενη ενέργεια είναι το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο. Οι περικοπές δεν αποτελούν παροδικό φαινόμενο, αλλά καταγράφονται νέα ρεκόρ σε ετήσια βάση και εμφανίζονται ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ζήτηση είναι μεγάλη. Έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα έργα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα μικρομεσαία. Συγκεκριμένα, έργα ισχύος έως 500 kW, που εγκαταστάθηκαν την περίοδο 2020-2023 και ανήκουν στην Κατηγορία Β, έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος από τις αρχές του έτους.

Συμπληρωματικά, τα έργα αποθήκευσης αποτελούν κεντρικό σημείο εστίασης για τους αγρότες παραγωγούς καθαρής ενέργειας, ενώ επί τάπητος τίθενται και θέματα καθυστερήσεων σε έργα.

Κύριο αίτημα του κλάδου είναι η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση των αγροτικών φωτοβολταϊκών, το οποίο έρχεται να προστεθεί στο διαχρονικό αίτημα για μεγαλύτερο περιθώριο ένταξης νέων έργων. Το τελευταίο τέθηκε από τους εκπροσώπους των αγροτικών φωτοβολταϊκών σε ευρεία σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας.

Το ζήτημα των περικοπών, η έλλειψη έργων αποθήκευσης και τα αιτήματα του κλάδου αναμένεται να συζητηθούν εκ νέου. Τα αγροτικά φωτοβολταϊκά έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους στον αγροτικό τομέα και παράγοντας περίπου το 3% της ενέργειας από ΑΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή, ορισμένοι φορείς εκφράζουν την άποψη ότι η περαιτέρω ένταξη έργων στο σύστημα μπορεί να δημιουργήσει περιπλοκή της κατάστασης. Άλλοι ζητούν το «πάγωμα» νέων όρων σύνδεσης με το δίκτυο σε πρόσφατες συσκέψεις.