Προ των πυλών τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος

Με αλλαγές μπαίνει ο Σεπτέμβριος για τα τιμολόγια ρεύματος. Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά δεν θα είναι και αμιγώς σταθερά, όπως τα μπλε», ενώ αύριο ανακοινώνονται και τα νέα πράσινα τιμολόγια.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει εάν οι τιμές της λιανικής δεν μειωθούν ανάναλογα της μείωσης της χονδρικής.

Την ώρα που ανακοινώνονται νέα τιμολόγια ρεύματος, με τα «κόκκινα» τιμολόγια να κάνουν πρεμιέρα από 1η Σεπτεμβρίου και τις τιμές να αλλάζουν συνεχώς, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα.

H τιμή του ρεύματος έχει εξελιχθεί σε καθημερινό άγχος για χιλιάδες νοικοκυριά. Με τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος να πιέζουν τους προϋπολογισμούς των οικογενειών και των επιχειρήσεων.

Εκτός από τα νοικοκυριά πολύ δύσκολη είναι και η κατάσταση και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Γιάννης διατηρεί μια μικρή καφετέρια στα προάστια της πόλης. Για αυτόν το κόστος του ρεύματος παραμένει δυσθεώρητο.

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για το ρεύμα

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί (…) για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Τι θα πληρώσουμε για τιμές ηλεκτρικό ρεύμα – Πού θα κυμανθούν τα τιμολόγια το φθινόπωρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Τιμές Χονδρικής: -25% έως -27%

Τιμές Λιανικής: -12 έως -14%

Μέση τιμή

Πράσινο Τιμολόγιο

Αύγουστος: 18,7 €/kWh

Σεπτέμβριος: 16,5 €/kWh

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

Ιαν 2024 0.13635 (€/kWh)

Φεβ 2024 0.12800 (€/kWh)

Μάι 2024 0.11000 (€/kWh)

Ιουν 2024 0.12000 (€/kWh)

Αυγ 2024 0.14000 (€/kWh)

Οκτ 2024 0.15000 (€/kWh)

Δεκ 2024 0.15500 (€/kWh)

Ιαν 2025 0.15480 (€/kWh)

Μαρ 2025 0.14000 (€/kWh)

Απρ 2025 0.13500 (€/kWh)

Ιουν 2025 0.14400 (€/kWh)

Ιουλ 2025 0.15600 (€/kWh)