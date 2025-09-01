Το θερμότερο καλοκαίρι στα χρονικά για τη Βρετανία από το 1884

Το πιο ζεστό καλοκαίρι από τότε που άρχισαν να τηρούνται επίσημα μετεωρολογικά αρχεία το 1884 βίωσε φέτος το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, Met Office.

Βάσει των προσωρινών στοιχείων, το φετινό καλοκαίρι κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας, που είχε σημειωθεί το 2018. Η μέση θερμοκρασία για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου ανήλθε στους 16,10 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη του 2018, που ήταν 15,76°C.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν τη χώρα, με την υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C, να καταγράφεται την 1η Ιουλίου στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αν και ιδιαίτερα υψηλή, η θερμοκρασία αυτή παρέμεινε αισθητά χαμηλότερη από το απόλυτο ρεκόρ των 40,3°C, που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2022.

Ο Μαρκ Μακάρθι, επικεφαλής αναλυτής του Κέντρου Κλιματικής Πληροφόρησης της Met Office, υπογράμμισε πως τα δεδομένα αυτά συνιστούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής:

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον. Ό,τι στο παρελθόν θεωρούνταν ακραίο, τείνει πλέον να γίνει η νέα κανονικότητα στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση της Met Office ενισχύει τις ανησυχίες των επιστημόνων για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η υπερθέρμανση του πλανήτη και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει τόσο στο περιβάλλον όσο και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.