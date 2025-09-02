Ενέργεια και επικοινωνία στο επίκεντρο: Η Volton και η Orizon στην 89η ΔΕΘ

Η Volton και η Orizon, o 4ος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Στον Χώρο Ιδιαίτερης Προβολής 20 (μπροστά από το Περίπτερο 7) της Volton και της Orizon, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Volton, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των νοικοκυριών όσο και των επαγγελματιών. Επίσης, θα μπορούν να γνωρίσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Orizon, που συνδυάζουν αξιοπιστία, ευκολία και οικονομία.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να πλοηγηθούν στην εφαρμογή myON, μέσω της οποίας οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Volton και της Orizon, απλά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και για τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τον συνδυασμό ενεργειακών προγραμμάτων και υπηρεσιών συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, όπως οι εκπτώσεις στους λογαριασμούς τους.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Volton και της Orizon θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, έτοιμο να απαντήσει σε ερωτήσεις και να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τις ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν εξοικονόμηση στους καταναλωτές.

Η παρουσία της Volton και της Orizon στην 89η ΔΕΘ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στους καταναλωτές και να αναδείξουν τον νέο, σύγχρονο τρόπο ενέργειας και επικοινωνίας που φέρνει περισσότερη αξία στην καθημερινότητα.

Η ΔΕΘ, ένα από τα σημαντικότερα εκθεσιακά γεγονότα της χώρας, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, προσφέροντας τη δυνατότητα παρουσίασης των τελευταίων καινοτομιών και λύσεων σε καίριους τομείς της οικονομίας, μεταξύ αυτών της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.