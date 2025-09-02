Συγκριτικός πίνακας με τις (μειωμένες) τιμές των Πράσινων Τιμολογίων ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σημαντικές μειώσεις στις τιμές των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι κατά μέσο όρο 25%. Η θετική εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς τον Αύγουστο, συμπεριλαμβανομένων των μελτεμιών που μείωσαν τη ζήτηση για κλιματισμό και αύξησαν την παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα.

Παρόλο που τα πράσινα τιμολόγια είναι τα χαμηλότερα για φέτος, τα μπλε, σταθερά τιμολόγια παραμένουν περίπου 15% φθηνότερα, προαναγγέλλοντας πιθανή περαιτέρω μετακίνηση καταναλωτών. Η Ελίν προσφέρει την πιο οικονομική επιλογή για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αναλυτικότερα, ανάμεσα στους προεξέχοντες παράγοντες μείωσης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος στα πράσινα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο, είναι η πτώση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος: Η τιμή της «πράσινης» κιλοβατώρας μειώθηκε κατά περίπου 25% τον Σεπτέμβριο λόγω της πτώσης 27% των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος τον Αύγουστο.

Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στις συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική αγορά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Τα μελτέμια συνέβαλαν στη συγκράτηση των θερμοκρασιών, γεγονός που οδήγησε σε μείωση χρήσης κλιματιστικών και χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος. Η αυξημένη παραγωγή από αιολικά προστέθηκε στην παραδοσιακά υψηλή συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Οι ΑΠΕ αντικατέστησαν σημαντικό μέρος της ακριβότερης παραγωγής από θερμικές μονάδες, με ευνοϊκές συνέπειες για τις τιμές χονδρικής.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη τον Αύγουστο, κάτι που αποδίδεται εν μέρει στην ευρωπαϊκή Task Force. Η ομάδα εργασίας – που συστάθηκε και με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τις αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών – εργάστηκε προς την ομογενοποίηση των αγορών ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αυτές Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.

Το ευνοϊκό περιβάλλον δεν εμπόδισε τους παρόχους να ακολουθήσουν την κυβερνητική σύσταση για μειωμένα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο, όπως διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα οι μεγάλες που ελέγχουν πάνω από το 80% της αγοράς (ΔΕΗ, Protergia, Ήρων, Elpedison), μετακύλισαν στους πελάτες τους το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων της χονδρικής. Η ΔΕΗ δίνει το ρυθμό μειώνοντας το πράσινο τιμολόγιο Γ1/Ν1 στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τον Σεπτέμβριο.

Ως αποτέλεσμα, ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με τα χαμηλότερα πράσινα τιμολόγια από την αρχή του έτους, με τον μέσο όρο των χρεώσεων να διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 14 λεπτά/κιλοβατώρα.