Ηλιακή ενέργεια: Ρεκόρ παγκόσμιας ανάπτυξης το 2025 με πρωταγωνίστρια την Κίνα

Η Κίνα ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση ενός τεράστιου ποσού ισχύος 256 GW αυτής της ηλιακής χωρητικότητας. Να διευκρινιστεί ότι χρειάστηκε να φτάσει ο Σεπτέμβριος του περασμένου έτους για να ξεπεραστεί το όριο των 350 GW. Φέτος, το ορόσημο επιτεύχθηκε τον Ιούνιο. Αυτός ο ρυθμός εδραιώνει την ηλιακή ενέργεια ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή νέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Το 2024, η παγκόσμια ηλιακή παραγωγή αυξήθηκε κατά 28% (+469 τεραβατώρες) από το 2023, μεγαλύτερη αύξηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας.

Ο Nicolas Fulghum, ανώτερος αναλυτής ενέργειας στο ανεξάρτητο think tank ενέργειας Ember, δήλωσε: «Αυτά τα τελευταία στοιχεία για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας το 2025 αψηφούν τη βαρύτητα, με τις ετήσιες ηλιακές εγκαταστάσεις να συνεχίζουν την απότομη άνοδό τους. Σε έναν κόσμο ασταθών αγορών ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια προσφέρει εγχώρια παραγόμενη ενέργεια που μπορεί να αναπτυχθεί με ταχύτητα ρεκόρ για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, ανεξάρτητα από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών καυσίμων».

Η κυριαρχία της Κίνας στην ηλιακή ενέργεια

Η Κίνα ηγείται αυτής της αύξησης με μεγάλη διαφορά. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η χώρα εγκατέστησε υπερδιπλάσια ηλιακή ισχύ από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί, αντιπροσωπεύοντας το 67% των παγκόσμιων προσθηκών. Αυτό είναι αυξημένο από 54% την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι κατασκευαστές έσπευσαν να ολοκληρώσουν τα έργα πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες αντιστάθμισης για την αιολική και ηλιακή ενέργεια τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας την απότομη αύξηση. Ενώ αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι νέες απαιτήσεις προμήθειας καθαρής ενέργειας για τη βιομηχανία και οι αισιόδοξες προβλέψεις από την ένωση ηλιακών φωτοβολταϊκών της Κίνας (CPIA) υποδηλώνουν ότι το 2025 θα ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2024.

Ο υπόλοιπος κόσμος

Άλλες χώρες προσθέτουν επίσης ηλιακή ενέργεια με υγιή ρυθμό. Μαζί, εγκατέστησαν περίπου 124 γιγαβάτ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, μια αύξηση 15% σε ετήσια βάση. Η Ινδία ήρθε δεύτερη με 24 γιγαβάτ, αυξημένη κατά 49% από τα 16 γιγαβάτ του περασμένου έτους. Οι ΗΠΑ κατέλαβαν την τρίτη θέση με 21 γιγαβάτ, μια αύξηση 4% σε ετήσια βάση, παρά τις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την καταστολή της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας. Η Γερμανία και η Βραζιλία σημείωσαν μικρές μειώσεις, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος πρόσθεσε 65 γιγαβάτ, μια αύξηση 22% σε σχέση με το 2024.

Η αγορά ηλιακής ενέργειας της Αφρικής βρίσκεται επίσης σε αναταραχή. Η ήπειρος εισήγαγε 60% περισσότερα ηλιακά πάνελ από την Κίνα τον τελευταίο χρόνο, αν και η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων εγκατάστασης καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση του πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης.

Με τις εγκαταστάσεις να αυξάνονται ραγδαία σε μεγάλες αγορές και την Κίνα να πρωτοπορεί, το 2025 αναμένεται να είναι μια ακόμη χρονιά ρεκόρ για την ηλιακή ενέργεια.