Σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Σεπτέμβρη

Η ΔΕΗ μειώνει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% έως 25% για τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μείωση αντικατοπτρίζει την πτώση των χονδρικών τιμών και επηρεάζει διάφορους τύπους τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν μειώνεται σημαντικά, φτάνοντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 12 μηνών. Επίσης, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή του σε ένα χρόνο. Επιπλέον, μειώσεις εφαρμόζονται στις ζώνες χαμηλής χρέωσης για τους καταναλωτές με διζωνικό μετρητή, ενώ τα μπλε σταθερά τιμολόγια προσφέρουν σταθερές επιλογές με ανταγωνιστικές τιμές και χαμηλό πάγιο.

Η μείωση των τιμολογίων αντικατοπτρίζει την υποχώρηση των τιμών χονδρικής στα 78 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Αύγουστο, από 100,5 ευρώ τον Ιούλιο.

Οι τιμές των τιμολογίων ρεύματος της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο του 2025 παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με τον τύπο του τιμολογίου (πράσινο, κίτρινο, μπλε) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την κατανάλωση ή την ώρα χρέωσης. Συνολικά, τα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο έχουν μειωθεί από 10% έως 25%.

Η βασική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται στα 0,129 ευρώ/kWh για τον Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δεύτερη χαμηλότερη τιμή για το πράσινο τιμολόγιο τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς τον Αύγουστο ήταν 0,15153 ευρώ/kWh και τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 ευρώ/kWh.

Για καταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες τον μήνα, η τιμή μειώνεται στα 0,15308 ευρώ/kWh για τον Σεπτέμβριο, από 0,17516 ευρώ/kWh τον Αύγουστο, ενώ στις ζώνες χαμηλής χρέωσης για καταναλωτές με διζωνικό μετρητή, η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται σε 0,1148 ευρώ/kWh για τον Σεπτέμβριο, από 0,1279 ευρώ/kWh τον Αύγουστο.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σε σημαντικό βαθμό, στα 0,104 ευρώ/kWh, τον Σεπτέμβριο. Αυτή η τιμή αποτελεί τη χαμηλότερη του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με τα 0,13898 ευρώ/kWh που ήταν τον Αύγουστο.

Σε ό,τι αφορά το μπλε σταθερό τιμολόγιο, το 12μηνο myHomeEnter έχει τιμή 0,145 ευρώ/kWh και το ψηφιακό myHomeOnline 0,142 ευρώ/kWh. Για πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo έχει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ζωνές χαμηλής χρέωσης. Γενικά, τα μπλε τιμολόγια χαρακτηρίζονται ως σταθερή και αξιόπιστη επιλογή, χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης.