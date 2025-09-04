Αύξηση στα σταθερά επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος – Έρχονται τα δυναμικά

Αυξανόμενη είναι η απήχηση των σταθερών τιμολογίων (μπλε) μεταξύ των επιχειρήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη μεταβαλλόμενη δυναμική στην αγορά επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε έναν μήνα, το μερίδιο των σταθερών χρεώσεων διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα επίπεδα των οικιακών καταναλωτών, κυρίως λόγω ανταγωνιστικών προϊόντων και ανησυχίας για τις τιμές χονδρικής.

Η επικείμενη είσοδος των δυναμικών τιμολογίων (πορτοκαλί) αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό, ειδικά για τους επαγγελματίες που μπορούν να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους σε περιόδους χαμηλότερων τιμών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών σε μεγάλους καταναλωτές, η οποία θα συμβάλει στην υιοθέτηση των νέων δυναμικών προϊόντων.

Τα μπλε τιμολόγια έχουν πλέον σημαντική απήχηση σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την κινητικότητα των μη οικιακών καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιούνιος αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς η διείσδυση των μπλε συμβολαίων στα μη οικιακά τιμολόγια υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας λίγο πάνω από το 20% για το σύνολο της λιανικής αγοράς, από 9,66% τον Μάιο.

Στα τέλη του 2024, τα μπλε επαγγελματικά τιμολόγια αντιπροσώπευαν μόλις το 5,82% της αγοράς, ενώ τους πρώτους μήνες του 2025 αυξάνονταν με πολύ αργούς ρυθμούς. Το άλμα του Ιουνίου σηματοδότησε μια σαφή στροφή των επαγγελματιών προς τη σταθερή τιμολόγηση, εγκαταλείποντας τα πράσινα τιμολόγια.

Η αύξηση των σταθερών συμβολαίων οφείλεται στην εμφάνιση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών μπλε προϊόντων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσα στο 2025, καθώς και στην ανησυχία των επιχειρήσεων για ενδεχόμενη άνοδο των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά από τις αρχές του καλοκαιριού, μετά την περιορισμένης έκτασης ενεργειακή κρίση του προηγούμενου καλοκαιριού.

Τα δυναμικά τιμολόγια

Τα δυναμικά τιμολόγια αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στους μη οικιακούς καταναλωτές και θα αποτελέσουν σημαντικό ατού στα χέρια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ενισχύσουν τα μερίδιά τους στην κατηγορία των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένοι καταναλωτές διαθέτουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα διαχείρισης της ζήτησής τους σε ορισμένες ώρες, προσαρμόζοντάς την έτσι ώστε να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση.

Η φιλοσοφία των πορτοκαλί προϊόντων βασίζεται στην αξιοποίηση των περιόδων της ημέρας και της εβδομάδας όπου η χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερη, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν δραστηριότητες με αυξημένη κατανάλωση σε αυτές τις ώρες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος.

Προϋπόθεση για την επιλογή πορτοκαλί τιμολογίου είναι η ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή.